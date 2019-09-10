Экономика

ВекВекЦены на авиабилеты в России выросли на 24%

Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.
Читать в источнике
Комментировать71
с чего всё началось

Летали, знаем: рост цен на билеты повторил антирекорд 2008 года

Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Летали, знаем: рост цен на билеты повторил антирекорд 2008 года

Известиявчера в 17:01

Росстат зафиксировал повышение стоимости перелета в экономклассе на 24%

РБКвчера в 22:02

В России выросли цены на самые дешевые авиабилеты

URA.Ruвчера в 21:07

Авиабилеты подорожали на четверть

Lenta.ruвчера в 21:46

«Известия»: стоимость авиабилетов с начала года увеличилась на 24,1%

ТАСС00:12

Цены на авиабилеты в России с начала 2019 года выросли на четверть

RT на русском04:45

Росстат сообщил о повышении средней стоимости перелета в экономклассе на 24%

Коммерсантъ00:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 21:50, Вашингтон
Авто

Мерсо-КамАЗ, новая ГАЗель, Арктика 8х8 и другие премьеры «Комтранса» (видео)

АвтоВести 18:03
Общество

В Госдуме предложили установить новый выходной для православных

Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Политика

Трамп продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы»

Президент США Дональд Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы", сообщил Белый дом.
РИА Новости 19:05
Политика

«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal

Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Фигурное катание

Ласицкене прервала свою победную серию из 18 стартов подряд

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене впервые с января 2019 года не смогла добиться победы и прервала свою успешную серию, состоящую из 18 побед кряду.
Вести.Ru 17:55
Политика

Британский генерал заявил о начале нового соперничества с РФ

Глава Объединённого командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал чрезвычайный комитет правительства страны COBRA перейти на круглогодичный режим работы в связи с угрозой возобновления геополитического соперничества государства с РФ, пишет The Daily Telegraph.
Life.ru 20:53
Футбол

«Зенит» показал, как Малком восстанавливается после травмы

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Малком продолжает восстанавливаться после травмы.
Чемпионат 12:10
Политика

В Белом доме назвали сменщика Болтона

«Представитель пресс-службы Белого дома Хоган Гидли сообщил, что Чарли Каппермен станет новым исполняющим обязанности советника по нацбезопасности», – передает РИА «Новости» сообщение Белого дома.
Взгляд.ру 13:30
Гаджеты

Компания Apple презентовала iPhone 11

Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru вчера в 15:17
Политика

Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России

Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Политика

Избирком признал выборы губернатора Сахалина состоявшимися

Выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными, сообщила в среду на итоговом заседании председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
РИА Новости 19:33
Общество

МГУ прокомментировал сообщение лектора о «нулевой зарплате» в вузе

Ранее преподаватель исторического факультета МГУ Иванчик написал в своем Facebook, что получил сообщение от коллег о сокращениях на истфаке.
Ведомости 17:07
Армия и оружие

Быть 3D: новые локаторы создадут трехмерную картинку цели

Известия 17:01
Политика

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ

По данным газеты, из двусторонних соглашений последними денонсированными по инициативе украинской стороны документами стали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (1 апреля 2019 года) и межправительственное соглашение "Об обмене правовой информации" (6 февраля 2019 года).
Интерфакс 20:47
Авто

Уникальный гибрид «Мерседеса W140» и «Шишиги» продают за 5 млн рублей

За уникальный автомобиль, собранный собственными руками, Илья Беляков хочет выручить 5 миллионов рублей.
Автоновости дня 16:15
Общество

Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип

Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Армия и оружие

КНДР устроила испытания сверхбольшой реактивной системы

Газета.Ru 19:49
Футбол

«Спартак» выступит на товарищеском турнире в США

RT на русском 11:15
Общество

Дудь в третий раз получил премию «Человек года» GQ

РБК 18:40
Футбол

Англия пропустила от Косово на первой минуте матча

В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).
Bobsoccer 14:57
Армия и оружие

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Известия 21:25
Кино

Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

Жительница Вилючинска утопила своих детей в бухте после того, как узнала об измене мужчины, с которым состояла в отношениях, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Камчатского края.
РИА Новости вчера в 23:10
Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

Коммерсантъ 05:51
Политика

Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников

По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело 00:12
Хоккей

Вратарь «Спартака» забросил шайбу в свои ворота

Lenta.ru 17:31
Игры

Electronic Arts запустила бета-тестирование нового игрового сервиса

Live24 05:58
Общество

Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов

По состоянию на 1 августа эксперимент не работал «в связи с отсутствием программного обеспечения и требований для его реализации», рассказал на совещании в ЕЭК Илья Дмитриев, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА; объединяет Avon, Mary Key, Faberlic, «Рив Гош» и др.).
РБК 17:01
Наука

Впервые измерена масса нейтрино

Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Naked Science 03 сентября в 20:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное