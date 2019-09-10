Экономика
ВекЦены на авиабилеты в России выросли на 24%
Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.
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с чего всё началось
Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 21:50, Вашингтон
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Политика
Трамп продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы»
Президент США Дональд Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы", сообщил Белый дом.
РИА Новости 19:05
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Фигурное катание
Ласицкене прервала свою победную серию из 18 стартов подряд
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене впервые с января 2019 года не смогла добиться победы и прервала свою успешную серию, состоящую из 18 побед кряду.
Вести.Ru 17:55
Политика
Британский генерал заявил о начале нового соперничества с РФ
Глава Объединённого командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал чрезвычайный комитет правительства страны COBRA перейти на круглогодичный режим работы в связи с угрозой возобновления геополитического соперничества государства с РФ, пишет The Daily Telegraph.
Life.ru 20:53
Футбол
«Зенит» показал, как Малком восстанавливается после травмы
Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Малком продолжает восстанавливаться после травмы.
Чемпионат 12:10
Политика
В Белом доме назвали сменщика Болтона
«Представитель пресс-службы Белого дома Хоган Гидли сообщил, что Чарли Каппермен станет новым исполняющим обязанности советника по нацбезопасности», – передает РИА «Новости» сообщение Белого дома.
Взгляд.ру 13:30
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика
Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Политика
Избирком признал выборы губернатора Сахалина состоявшимися
Выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными, сообщила в среду на итоговом заседании председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
РИА Новости 19:33
Общество
МГУ прокомментировал сообщение лектора о «нулевой зарплате» в вузе
Ранее преподаватель исторического факультета МГУ Иванчик написал в своем Facebook, что получил сообщение от коллег о сокращениях на истфаке.
Ведомости 17:07
Политика
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ
По данным газеты, из двусторонних соглашений последними денонсированными по инициативе украинской стороны документами стали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (1 апреля 2019 года) и межправительственное соглашение "Об обмене правовой информации" (6 февраля 2019 года).
Интерфакс 20:47
Авто
Уникальный гибрид «Мерседеса W140» и «Шишиги» продают за 5 млн рублей
За уникальный автомобиль, собранный собственными руками, Илья Беляков хочет выручить 5 миллионов рублей.
Автоновости дня 16:15
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Футбол
«Спартак» выступит на товарищеском турнире в США
RT на русском 11:15
Футбол
Англия пропустила от Косово на первой минуте матча
В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).
Bobsoccer 14:57
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
Жительница Вилючинска утопила своих детей в бухте после того, как узнала об измене мужчины, с которым состояла в отношениях, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Камчатского края.
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников
По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело 00:12
Хоккей
Вратарь «Спартака» забросил шайбу в свои ворота
Lenta.ru 17:31
Общество
Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов
По состоянию на 1 августа эксперимент не работал «в связи с отсутствием программного обеспечения и требований для его реализации», рассказал на совещании в ЕЭК Илья Дмитриев, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА; объединяет Avon, Mary Key, Faberlic, «Рив Гош» и др.).
РБК 17:01
Наука
Впервые измерена масса нейтрино
Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Naked Science 03 сентября в 20:02