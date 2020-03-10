Экономика
ГородовойЦены на авиабилеты за границу могут вырасти на 10%
Средняя стоимость авиабилетов может подорожать на 10%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт бронирования билетов Biletix. По данным информагентства, рост цен коснется только международных направлений, стоимость билетов на которых зависит от курса валют.
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Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Общество
В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных
В нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди 7 марта был задержан россиянин Кирилл Фирсов по подозрению в продаже персональных данных, говорится в документах в судебной базе Южного округа Калифорния.
Политика
Путин рассказал, что они с Трампом называют друг друга по имени
Путин и Трамп, ставший президентом США в январе 2017 года, несколько раз встречались на полях крупных международных форумов, один раз провели полноценный двусторонний саммит - в июле 2018 года в Хельсинки.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»
Политика
Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Происшествия
Офицер Минобороны получил штраф за полсотни взяток
Офицер 79-го тяжелого бомбардировочного авиационного ордена Красной Звезды полка, дислоцируемого на авиабазе Украинка в Амурской области, Владимир Спина получил штраф за полсотни взяток.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Политика
Шнуров посвятил стихотворение Путину
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Общество
Выставку E3 отменили из-за коронавируса
E3 держалась до последнего, но сейчас поступило сообщение, что и это мероприятие отменили.
Авто
Новый Hyundai Elantra дебютирует 17 марта в Голливуде
Обновленный автомобиль получил лаконичный интерьер. Новый Hyundai Elantra официально презентуют уже через несколько дней.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Политика
Путин поддержал предложение об обнулении президентских сроков
Согласно предложению Терешковой, после вступления в силу нового Основного закона страны, действующий президент сможет снова избраться на пост главы государства либо, по словам Валентины Терешковой, нужно снять ограничение президентских сроков.
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Общество
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы
На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок c Украины.
Экономика
Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране
Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Футбол
Матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» перенесен из-за коронавируса
Игра «Манчестер Сити» с лондонским «Арсеналом» перенесена из-за риска заражения коронавирусом.
Технологии
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
Энергетика
Saudi Aramco увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки
"Saudi Aramco объявляет, что получила директиву от министерства энергетики увеличить свои максимальные производственные мощности с 12 миллионов баррелей в сутки до 13 миллионов баррелей в сутки", - говорится в сообщении.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Политика
Отказу от досрочных выборов в Госдуму нашли объяснение
Предложение депутата от «Единой России» Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную Думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции.
Культура