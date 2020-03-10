Финансы
РБКЦены на авиабилеты за границу вырастут на 10%
Цены на авиабилеты из России за границу вырастут на 10% в ночь со среды на четверг, 12 марта, из-за ослабления рубля к доллару и евро, которое случилось после обвала цен на нефть.
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Комментарии
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Американская подлодка пробила лед и всплыла у российской базы в Арктике
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Овечкин вернулся на первую строчку в снайперской гонке НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Баффало Сэйбрз" отметился заброшенной шайбой.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Экономика
«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
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В Москве начались одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
В центре Москвы начались одиночные пикеты против обнуления президентских сроков, сообщает телеканал «Дождь».
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Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
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Финансы
Курс доллара на старте торгов подскочил до 72,77 рублей
Курс доллара на старте торгов подскочил на 4,2 рубля, до 72,77 рублей, евро - на 5,1 рубля, до 82,6 рублей после обвала нефти накануне, свидетельствуют данные Московской биржи.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
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Италия целиком закрылась на карантин
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Общество
В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17
Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
Общество
В Новой Москве появится инфекционный корпус для борьбы с коронавирусом
В Новой Москве появится мобильный комплекс инфекционной больницы из быстровозводимых конструкций для борьбы с коронавирусом.
Политика
Крашенинников пояснил поправку о президентских сроках
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправка в Конституцию о президентских сроках является переходной нормой.
Политика
Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поправку о закреплении в Конституции статуса русского языка как языка государствообразующего народа.
Общество
Выявлен очаг коронавируса в США
Стратегическое совещание менеджеров биотехнологической и фармацевтической корпорации Biogen, состоявшееся в Бостоне могла стать очагом распространения коронавируса нового типа в США.
Общество
«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль
В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
Шоу-бизнес
Исчезновение татуировок с кожи Тимати удивило поклонников
Российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) смутил поклонников видеороликом, на котором показал свое тело без татуировок.
Здоровье
Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Энергетика
Новак оценил сроки восстановления цен на нефть
Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
Футбол
Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»
Футбол
Диего Симеоне: «Надеюсь, матч с „Ливерпулем“ пройдет при болельщиках. Это было бы несправедливо по отношению к сопернику»
Надеюсь, матч пройдет при болельщиках. Это было бы несправедливо по отношению к «Ливерпулю».
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.