Цены на авиабилеты из России за границу вырастут на 10% в ночь со среды на четверг, 12 марта, из-за ослабления рубля к доллару и евро, которое случилось после обвала цен на нефть.

Цены на авиабилеты за границу вырастут на 10%

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