Финансы

РБКРБКЦены на авиабилеты за границу вырастут на 10%

Цены на авиабилеты из России за границу вырастут на 10% в ночь со среды на четверг, 12 марта, из-за ослабления рубля к доллару и евро, которое случилось после обвала цен на нефть.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Цены на авиабилеты за границу вырастут на 10%

РБК11:58

Ценам на авиабилеты за границу предсказали рост на 10%

Ридус14:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 15:01, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

Американская подлодка пробила лед и всплыла у российской базы в Арктике

Газета.Ru 13:54
Хоккей

Овечкин вернулся на первую строчку в снайперской гонке НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Баффало Сэйбрз" отметился заброшенной шайбой.
Вести.Ru 03:38
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС 14:00
Политика

Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 06:05
Экономика

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Известия 04:04
Происшествия

Мужчина погиб при падении со скалы в окрестностях Севастополя

ТАСС 04:36
Политика

В Москве начались одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

В центре Москвы начались одиночные пикеты против обнуления президентских сроков, сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 13:18
Музыка

Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Газета.Ru 03:35
Общество

Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Газета.Ru 13:47
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Общество

В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
ТАСС 14:07
Финансы

Курс доллара на старте торгов подскочил до 72,77 рублей

Курс доллара на старте торгов подскочил на 4,2 рубля, до 72,77 рублей, евро - на 5,1 рубля, до 82,6 рублей после обвала нефти накануне, свидетельствуют данные Московской биржи.
РИА Новости 03:48
Армия и оружие

Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Lenta.ru 07 марта в 19:15
Общество

Италия целиком закрылась на карантин

Правительство Италии распространило карантинные меры на всю территорию страны. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
НТВ 00:30
Общество

В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17

Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
РИА Новости 12:00
Общество

В Новой Москве появится инфекционный корпус для борьбы с коронавирусом

В Новой Москве появится мобильный комплекс инфекционной больницы из быстровозводимых конструкций для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 08:21
Политика

Крашенинников пояснил поправку о президентских сроках

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправка в Конституцию о президентских сроках является переходной нормой.
Газета.Ru 14:35
Культура

Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»

Вокруг ТВ 05:33
Политика

Госдума поддержала поправку о статусе русского языка

Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поправку о закреплении в Конституции статуса русского языка как языка государствообразующего народа.
Страна Советов on-line 13:17
Общество

Выявлен очаг коронавируса в США

Стратегическое совещание менеджеров биотехнологической и фармацевтической корпорации Biogen, состоявшееся в Бостоне могла стать очагом распространения коронавируса нового типа в США.
Вестник Кавказа 13:05
Общество

«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль

В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
РБК 12:14
Шоу-бизнес

Исчезновение татуировок с кожи Тимати удивило поклонников

Российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) смутил поклонников видеороликом, на котором показал свое тело без татуировок.
Lenta.ru 11:02
Здоровье

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Интерфакс 11:16
Энергетика

Новак оценил сроки восстановления цен на нефть

Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 08:47
Футбол

Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»

РИА Новости 11:18
Футбол

Диего Симеоне: «Надеюсь, матч с „Ливерпулем“ пройдет при болельщиках. Это было бы несправедливо по отношению к сопернику»

Надеюсь, матч пройдет при болельщиках. Это было бы несправедливо по отношению к «Ливерпулю».
Sports.ru 14:27
Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»

Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Известия 14:26
Шоу-бизнес

В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Аргументы и Факты вчера в 09:40
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал 01:45
Политика

Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Lenta.ru 05:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Международная ассоциация воздушного транспорта
Международная ассоциация воздушного транспорта, ИАТА международная неправительственная организация. Штаб-квартира находится в Монреале. Европейский центр - в Женеве. ИАТА имеет 101 представительство по всему миру.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное