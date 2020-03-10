Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦены на авиабилеты за рубеж вырастут на 10% в ночь на 12 марта

Как пояснил порталу «Интерфакс-Туризм» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, обычно курс на следующую неделю для международных авиаперелетов устанавливается по понедельникам, но 9 марта был выходной день. Поэтому курс установлен во вторник и поменяется 12 марта.
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Цены на авиабилеты за рубеж вырастут на 10% в ночь на 12 марта

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