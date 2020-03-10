Экономика
Вести.RuАвиабилеты из России за рубеж подорожают в ночь на 12 марта на 10%
Авиабилеты за рубеж подорожают в ночь на 12 марта на 10% из-за ослабления рубля к доллару и евро. Но акции и скидки в цене авиабилетов от авиакомпаний, связанные со снижением спроса по некоторым авианаправлениям из-за коронавируса, помогут сгладить такое подорожание.
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Здоровье
Второй в мире человек излечился от ВИЧ
В 2012 году у пациента была к тому же диагностирована злокачественная лимфома Ходжкина.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Шоу-бизнес
Певица МакSим впервые прервала молчание после ухода со сцены
Певица МакSим впервые прервала молчание после того, как покинула сцену из-за автомобильной аварии, произошедшей в 2019 году.
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Политика
Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией
В настоящее время санитарный контроль введен на границе Польши с Германией и Чехией.
Спорт
Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области
Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в среду на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате четыре человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Хоккей
Два очка Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» одолеть «Даллас»
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Политика
Байден лидирует на праймериз сразу в пяти из шести штатов
Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на праймериз сразу в пяти из шести штатов, об этом 11 марта сообщает Fox News.
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Футбол
Мбаппе сдал тест на коронавирус
Источники сообщали, что он болеет. Так, вчера СМИ сообщили, что игрок сдал тест на коронавирус. Тест показал отрицательный результат.
Наука
Витамин В12 оказался драйвером самоубийства раковых клеток
Витамин В12 оказался способен запускать «программу самоубийства» раковых клеток.
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Армия и оружие
ЛНР заявила о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки
Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Технологии
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
Общество
Россиян предупредили об опасности мытья рук
Мытье рук является одним из главных инструментов по борьбе с распространением вирусов, однако оно может нанести вред здоровью.
Футбол
Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»
Технологии
Произошел сбой в работе Twitter
Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса Twitter, передает Downdetector.
Общество
В Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Турции заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.
Гаджеты
Появились фото материнской платы на чипсете AMD B550
Фирма SOYO выпустила материнскую плату на базе нового «красного» чипсета В550 (не путать с улучшенной версией В450, который самым непостижимым образом получил индекс В550А), полноценно поддерживающую PCI Express 4.0, как и все чипсеты 500-й серии.
Культура
Огнетушитель в студию! – Леонид Якубович во вселенной Mortal Kombat в забавном ролике
На YouTube-канале animaction decks появился ролик «Леонид Якубович в игре Mortal Kombat (ЧАСТЬ 2)». В ролике знаменитый ведущий «Поля чудес» расправляется с узнаваемыми персонажами вселенной Mortal Kombat и комментирует происходящее.
Наука
Названы главные факторы смерти от коронавируса
К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Культура
Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone
Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
Политика
Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов
Зюганов на заседании Госдумы перед приездом президента высказался против досрочных выборов, но на коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.