Экономика

Вести.RuВести.RuАвиабилеты из России за рубеж подорожают в ночь на 12 марта на 10%

Авиабилеты за рубеж подорожают в ночь на 12 марта на 10% из-за ослабления рубля к доллару и евро. Но акции и скидки в цене авиабилетов от авиакомпаний, связанные со снижением спроса по некоторым авианаправлениям из-за коронавируса, помогут сгладить такое подорожание.
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