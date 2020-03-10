Экономика
ИнтерфаксЦены на авиабилеты за рубеж вырастут на 10% в ночь на 12 марта
Как пояснил порталу «Интерфакс-Туризм» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, обычно курс на следующую неделю для международных авиаперелетов устанавливается по понедельникам, но 9 марта был выходной день. Поэтому курс установлен во вторник и поменяется 12 марта.
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Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Политика
«Вопрос стоит не о нем, а о нас»: Путин «обнулил» проблему-2024
Еще не факт, считают эксперты Сегодня разрешилась главная политическая интрига последних лет в России: стало понятно, что Путин при желании сможет остаться на посту президента РФ и после 2024 года.
Экономика
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex и объяснил, чем это грозит россиянам.
Космос
В недрах Луны нашлись остатки древней Тейи
Здоровье
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Медики подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека.
Политика
Собянин объяснил, чем опасен уход Путина в 2024 году
Ранее Владимир Путин допустил свое выдвижение на новый президентский срок, если за такую поправку проголосует народ РФ и такую возможность одобрит Конституционный суд.
Хоккей
«Сибирь» победила «Автомобилист» и вышла в следующий раунд плей-офф
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» на выезде в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (2:1).
Армия и оружие
Турция начала отводить тяжелое вооружение в Идлибе
Турция, следуя соглашениям от 5 марта, начала постепенно отводить тяжелое вооружение с наблюдательных постов в сирийской провинции Идлиб.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Спорт
Общий зачет Кубка мира впервые выиграл российский лыжник
За пять гонок до конца сезона Большунов набрал 2221 очко. Он стал первым российским лыжником, выигравшим общий зачет Кубка мира.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Политика
В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Футбол
«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Во вторник в ответной встрече 1/8 финала, прошедшей на поле "Валенсии" без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, "Аталанта" одержала победу со счетом 4:3. "Покер" в составе итальянской команды оформил Йосип Иличич (3-я минута с пенальти, 43-я с пенальти, 71-я, 82-я).
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Общество
Россиянина задержали в США по подозрению в продаже персональных данных
В документах говорится, что американские правоохранительные органы задержали россиянина из-за якобы содействия в продаже персональных данных.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка
Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
Политика
Изменения в Конституцию приняты Госдумой во втором чтении
Законопроект о поправках в Конституцию России принят Государственной думой России во втором чтении 10 марта.
Политика
«Народ скажет слово». Останется ли Путин у власти после 2024 года
Стоит напомнить, что согласно внесенным Путиным поправкам в Конституцию, количество президентских сроков ограничивается двумя, к тому же убирается слово "подряд", позволявшее принять участие в выборах после перерыва.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Общество
Италия распространяет карантин на всю территорию
Ограничительные меры, действующие ранее на территории наиболее пострадавшего от коронавируса севере Италии, со вторника, 10 марта, распространяются на всю территорию страны.
Культура
Скончался актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Общество
У дочери и внука Назарбаева нашли «необоснованное богатство» в Лондоне
В Лондоне арестовали «необоснованное богатство», принадлежащее, предположительно, дочери и внуку казахского лидера Нурсултана Назарбаева — Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву.
Экономика
«Магнит» планирует снизить зависимость от импортной продукции
Торговая сеть «Магнит» планирует увеличить объем производства собственных овощей и нарастить объем закупок у российских производителей, чтобы снизить зависимость от импорта, сообщила пресс-служба ритейлера.
Игры
Вот так Dead Space могла бы выглядеть в изометрии
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Космос
Обнаружен абсолютно новый тип пульсаров
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.