Пособие по безработице в США впервые попросили менее 1 млн человек

Число граждан США, обратившихся с 3 по 9 августа 2020 года с первичной заявкой на получение пособий по безработице, впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа опустилось ниже 1 млн человек, передаёт Минтруд США.