Цены на авиатопливо в Краснодаре с июля выросли на 48,4%
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Наряду с краснодарским аэропортом больше всего топливо подорожало в воздушных гаванях Кольцово (62,1%) и Красноярска (48,6%).В источнике
С чего всё началось
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась
к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность скачка цен на авиакеросин в российских аэропортах.
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Комсомольская правдавчера в 11:40