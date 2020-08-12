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Коммерсантъ Краснодар
Коммерсантъ Краснодар

Цены на авиатопливо в Краснодаре с июля выросли на 48,4%

Наряду с краснодарским аэропортом больше всего топливо подорожало в воздушных гаванях Кольцово (62,1%) и Красноярска (48,6%).В источнике
С чего всё началось
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась
 к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность скачка цен на авиакеросин в российских аэропортах.
Коммерсантъвчера в 14:23
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Авиакеросин подорожал в частности

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РБК

Авиакомпании попросили Минтранс проверить скачок цен на топливо

РБКвчера в 19:21
ТАСС

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ТАССвчера в 07:12
Известия

Минтранс обсудит рост цен на авиатопливо с ведомствами и поставщиками

Известиявчера в 07:45
Интерфакс

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Интерфаксвчера в 07:25
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ruвчера в 03:04
Комсомольская правда

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