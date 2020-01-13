Авто
ТАССЦены на автомобили Opel снизят по мере добавления комплектаций
Кроссовер Grandland X импортируется из Германии. Ранее эксперты, опрошенные ТАСС отмечали, что продажи Opel в России могут быть минимальными из-за высоких цен на новые модели. По словам Володина, в 2020 году Groupe PSA не ставит "амбициозных целей" по продажам автомобилей под брендом Opel.
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с чего всё началось
Opel планирует в 2020 году увеличить модельный ряд в России с двух до шести автомобилей.ТАСС02:01
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Энергетика
Белоруссия и Россия пока не договорились по тарифам на транзит нефти
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Вице-президент Абхазии Аслан Барциц объявил о решении покинуть пост вслед за главой республики Раулем Хаджимбой.
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В России снизился спрос на майонез в предновогодний период
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Развитие, как у ребёнка: врачи и психологи работают с девушкой, изъятой у опекуна
Происшествия
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Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
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Общество
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Экономика
Россия увеличила экспорт алкоголя
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Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
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Политика
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Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Армия и оружие
Обнародована полная хронология катастрофы украинского самолета в Иране
Американское издание The New York Times воссоздало и обнародовало полную хронологию катастрофы самолета Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
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Экономика
Какие акции принесли убыток в прошлом году
РБК Quote выделила семь российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
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Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Экономика
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Биатлон
Гурьев: биатлонистки не были готовы к стрельбе с 30-й установки
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Биатлон
Экс-биатлонист Тихонов назвал дураком и идиотом Губерниева
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал журналиста и телекомментатора Дмитрия Губерниева дураком.
Гаджеты
Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК
Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.