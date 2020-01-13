Opel планирует в 2020 году увеличить модельный ряд в России с двух до шести автомобилей.

с чего всё началось

Кроссовер Grandland X импортируется из Германии. Ранее эксперты, опрошенные ТАСС отмечали, что продажи Opel в России могут быть минимальными из-за высоких цен на новые модели. По словам Володина, в 2020 году Groupe PSA не ставит "амбициозных целей" по продажам автомобилей под брендом Opel.

Цены на автомобили Opel снизят по мере добавления комплектаций

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