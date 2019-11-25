Авто

Автоновости дняАвтоновости дняЦены на автомобили начнут стремительно расти после Нового Года

Автомобили начнут стремительно дорожать уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора. Ставки утильсбора планируют увеличить уже с 1 января 2020 года.
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с чего всё началось

Рост ставок утильсбора поднимет автоцены

Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).
Коммерсантъвчера в 17:44

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Озвучен прогноз роста цен на автомобили

Infokam.su02:00

Стоимость машин начнет стремительно расти с января 2020

Pnzdriveвчера в 22:34

Цены на автомобили начнут стремительно расти после Нового Года

Автоновости днявчера в 21:37

Цены на автомобили начнут стремительно расти после Нового Года

Тарантас Ньюсвчера в 22:12

С Нового Года цены на автомобили начнут стремительно расти

SpeedMeвчера в 21:53

Цены на автомобили в России сильно увеличатся после Нового года

АМИТЕЛвчера в 22:31

Автомобили стремительно подорожают после Нового года

News.ruвчера в 20:16
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 10:14
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 09:06
Спорт

ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
RT на русском 09:38
Общество

Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян

Газета.Ru 10:40
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог в Алтайском крае

За прошедшую неделю в Алтайском крае зарегистрировано 14,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ.
Толк вчера в 21:10
Экономика

Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей

Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 22:25
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости 23 ноября в 22:37
Космос

Первым пилотом космического корабля «Орёл» станет робот «Артём»

3DNews 02:39
Космос

«Газпром» построит завод по сборке спутников в подмосковном Щелково

Экономика сегодня 08:33
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Российская газета 04:15
Общество

Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме

Врачи Великобритании обратились к министру внутренних дел королевства Прити Пателу с предупреждением о том, что скандально известный основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может умереть в тюрьме.
Петербургский дневник 02:53
Политика

Лукашенко рассказал, кто финансирует оппозицию в Белоруссии

США и ФРГ финансируют деятельность прозападной оппозиции в Белоруссии.
REGNUM 09:48
Происшествия

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Пресненский суд Москвы санкционировал арест замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
BFM.ru 09:30
Экономика

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Коммерсантъ вчера в 17:44
Армия и оружие

Крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Боевой исполин в составе российской группы ВМФ примет участие в совместных учениях соединений России, ЮАР и Китая, сообщает ТАСС.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 11:29
Музыка

Кудрявцева объяснила провал России на «Детском Евровидении»

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила провал российского дуэта на "Детском Евровидении-2019" Об этом она высказалась в Instagram.
Газета.Ru 04:29
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Происшествия

23-летняя российская следовательница покончила с собой

В Сочи 23-летняя следователь МВД Мария Клочкова покончила с собой.
Lenta.ru 23 ноября в 05:55
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
RT на русском 10:36
Общество

На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
РИА Новости 11:11
Кино

Фильму «Дау» Ильи Хржановского отказано в прокате в России

Фильму "Дау" Ильи Хржановского отказано в прокате в России. Такое решение приняли в Министерстве культуры, - сообщает агентство «Интерфакс».
Эхо Москвы 12:00
Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Евразия Daily 05:35
Игры

Следующим проектом Rockstar может стать игра в средневековом стиле, сообщил инсайдер

Следующей игрой студии Rockstar Games может стать не GTA 6 и не Bully 2, компания работает над проектом в сеттинге средневековья, сообщил один из пользователей reddit.
NewInform 11:14
Общество

VR-очки для коров протестировали в Подмосковье

На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Газета.Ru 08:50
Общество

Назван преемник Лео Бокерии в центре хирургии им. Бакулева

Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.
REGNUM 11:24
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Гаджеты

В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Китайская Huawei начинает продажу в России нового флагманского смартфона Mate 30 без сервисов Google.
МонаВиста 05:48
Общество

Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным

Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Бел.Ру 03:30
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