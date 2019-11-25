Авто
Автоновости дняЦены на автомобили начнут стремительно расти после Нового Года
Автомобили начнут стремительно дорожать уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора. Ставки утильсбора планируют увеличить уже с 1 января 2020 года.
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с чего всё началось
Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).Коммерсантъвчера в 17:44
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Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Спорт
ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
Общество
Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог в Алтайском крае
За прошедшую неделю в Алтайском крае зарегистрировано 14,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ.
Экономика
Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Космос
«Газпром» построит завод по сборке спутников в подмосковном Щелково
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Общество
Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме
Врачи Великобритании обратились к министру внутренних дел королевства Прити Пателу с предупреждением о том, что скандально известный основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может умереть в тюрьме.
Политика
Лукашенко рассказал, кто финансирует оппозицию в Белоруссии
США и ФРГ финансируют деятельность прозападной оппозиции в Белоруссии.
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Пресненский суд Москвы санкционировал арест замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Армия и оружие
Крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Боевой исполин в составе российской группы ВМФ примет участие в совместных учениях соединений России, ЮАР и Китая, сообщает ТАСС.
Музыка
Кудрявцева объяснила провал России на «Детском Евровидении»
Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила провал российского дуэта на "Детском Евровидении-2019" Об этом она высказалась в Instagram.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Происшествия
23-летняя российская следовательница покончила с собой
В Сочи 23-летняя следователь МВД Мария Клочкова покончила с собой.
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
Общество
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
Кино
Фильму «Дау» Ильи Хржановского отказано в прокате в России
Фильму "Дау" Ильи Хржановского отказано в прокате в России. Такое решение приняли в Министерстве культуры, - сообщает агентство «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Игры
Следующим проектом Rockstar может стать игра в средневековом стиле, сообщил инсайдер
Следующей игрой студии Rockstar Games может стать не GTA 6 и не Bully 2, компания работает над проектом в сеттинге средневековья, сообщил один из пользователей reddit.
Общество
VR-очки для коров протестировали в Подмосковье
На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Общество
Назван преемник Лео Бокерии в центре хирургии им. Бакулева
Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Гаджеты
В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Китайская Huawei начинает продажу в России нового флагманского смартфона Mate 30 без сервисов Google.
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.