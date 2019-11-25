Авто

Газета.RuГазета.RuВ России подорожают автомобили из-за утильсбора

Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее постановление правительства, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 15 ноября. Уточняется, что степень повышения будет зависеть от сегмента машины.
Читать в источнике
Комментировать1118
с чего всё началось

Рост ставок утильсбора поднимет автоцены

Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).
Коммерсантъвчера в 17:44

Подробнее о событии

Что произошло за день: понедельник, 25 ноября

Интерфакс12:27

Названа причина подорожания новых автомобилей в России в 2020 году

Motor02:34

Цены на автомобили начнут стремительно расти после Нового Года

Автоновости днявчера в 21:37

Правительство утвердило индексацию утильсбора на автомобили

Автостат01:27

После Нового Года в России резко подорожают автомобили

CarsWeek.ruвчера в 23:10

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Коммерсантъ02:23

Цены на автомобили в РФ начнут стремительно расти сразу после Нового года

URA.Ruвчера в 19:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 19:12, Ашберн
Шоу-бизнес

Тимур Батрутдинов во второй раз выгнал Светлану Филию из шоу «План Б»

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел очередной выпуск романтического шоу «План Б». На этот раз право пойти на свидание с Ольгой Бузовой в тяжелом испытании выиграл Роман Гриценко.
Вокруг ТВ вчера в 12:30
Политика

Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

RT на русском 18:44
Экономика

«Сахалин Энерджи» опять возглавила рейтинг открытости нефтегазовых компаний России в сфере экологической ответственности

Четвертый год подряд "Сахалин Энерджи" возглавляет рейтинг открытости нефтегазовых компаний России в сфере экологической ответственности.
Сахалин.Инфо 18:37
Спорт

Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу

Российская газета вчера в 23:20
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 16:07
Политика

Зеленский обещал вернуть из России имущество украинских кораблей

Россия обязательно вернет Украине отсутствующее имущество с возвращенных ранее Киеву украинских судов, арестованных в ноябре 2018 г. в Керченском проливе.
Утро.ru 12:52
Происшествия

В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Известия 12:59
Авто

Стартовали продажи Lada Vesta с вариатором

АвтоВАЗ объявил об официальном старте продаж Lada Vesta с долгожданной связкой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л.с.). Это случилось спустя ровно четыре года после начала продаж модели.
Российская газета 04:18
Политика

«Нафтогаз» пригрозил закачивать в хранилища транзитный газ из России

В случае отсутствия контракта с Россией на транзит газа Украина будет с 1 января закачивать газ в свои подземные хранилища, сообщает РБК.
BFM.ru 19:09
Армия и оружие

Турция впервые применила российские С-400

Поставленные на вооружение Турции российские С-400 «Триумф» получили своё первое боевое применение.
Avia.pro 07:50
Культура

Вайкуле отругала зрителей за аплодисменты на «Золотом Граммофоне»

Во время вручения «золотого граммофона» зрители повели себя скромно. Однако звезда нашла, что ответить.
iReactor вчера в 13:22
Экономика

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличными деньгами

Тюменская область станет первым регионом после Москвы, который направит средства в федеральный бюджет.
Lenta.ru 18:58
Технологии

Учёные предупредили об ухудшении прогнозов погоды из-за 5G

Учёные отмечают, что невозможность собирать все необходимые для прогноза показатели способна привести к тому, что однажды не будет предсказан разрушительный ураган.
Ferra вчера в 10:54
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
РИА Новости 12:21
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 15:19
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Происшествия

Священника в ЕАО задержали по подозрению в педофилии

В ЕАО Следственный комитет задержал священнослужителя одного из местных храмов.
ИнфоСМИ 03:05
Общество

Врач назвал симптомы дефицита витамина D

Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика назвал основные симптомы нехватки витамина D. Статья опубликована в журнале Focus.
Piter.tv 11:06
Технологии

Хакеры украли данные более 1 млрд пользователей соцсетей по всему миру

Эксперт по кибербезопасности из США Винни Тройя сообщил о том, что в сети была опубликована база данных с информацией об 1,2 млрд пользователей различных соцсетей.
Ferra вчера в 09:17
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей

Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Газета.Ru 11:25
Общество

Tesla получила тысячи заказов на новый бронированный электропикап

На электрический пикап Cybertruck, презентованный на этой неделе Илоном Маском, за двое суток поступило 146 000 заказов, несмотря на неудачную демонстрацию, сообщает Associated Press.
Ведомости вчера в 04:41
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Экономика

Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
ТАСС 02:30
Политика

WSJ: власти США запросили информацию о компаниях, связанных с адвокатом Трампа

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк и Федеральное бюро расследований (ФБР) США направили в последние недели ряд запросов на предоставление данных о людях и организациях, связанных с адвокатом американского президента Рудольфом Джулиани и его предполагаемыми партнерами Львом Парнасом и Игорем Фруманом.
ТАСС 18:09
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело против бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета России.
RT на русском 12:59
Общество

Скончалась легендарная советская разведчица Гоар Вартанян

Вечерняя Москва 10:42
Наука

В Японии разработан метод, определяющий 13 видов рака по капле крови

Научные специалисты японской корпорации Toshiba разработали новый метод диагностики онкологических заболеваний, который позволяет по анализу крови за два часа определить наличие рака в организме с точностью до 99%.
Ugpressa.ru вчера в 23:37
Космос

NASA и EKA планируют доставить образцы пород с Марса через 10 лет

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейское космическое агентство (ЕКА) готовятся совместно реализовать проект по доставке образцов марсианских пород на Землю.
REGNUM 23 ноября в 10:51
Игры

В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции

Ранее CD Projekt Red подтвердила, что в Cyberpunk 2077 все же будет мультиплеерный режим, а теперь разработчики объявили на встрече с инвесторами о том, что в мультиплеере могут появиться микротранзакции - но их собираются сделать максимально "гуманными".
Gmbox.ru 04:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное