Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).

с чего всё началось

Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее постановление правительства, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 15 ноября. Уточняется, что степень повышения будет зависеть от сегмента машины.

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