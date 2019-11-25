Авто

Автоновости дняАвтоновости дняЦены на автомобили начнут стремительно расти после Нового Года

Автомобили начнут стремительно дорожать уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора. Ставки утильсбора планируют увеличить уже с 1 января 2020 года.
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с чего всё началось

Рост ставок утильсбора поднимет автоцены

Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).
Коммерсантъвчера в 17:44

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Стоимость машин начнет стремительно расти с января 2020

Pnzdriveвчера в 22:34

Цены на автомобили в России сильно увеличатся после Нового года

АМИТЕЛвчера в 22:31

Цены на автомобили в РФ начнут стремительно расти сразу после Нового года

URA.Ruвчера в 19:32

С Нового Года цены на автомобили начнут стремительно расти

SpeedMeвчера в 21:53

Цены на автомобили начнут стремительно расти после Нового Года

Автоновости днявчера в 21:37

Автомобили стремительно подорожают после Нового года

News.ruвчера в 20:16

Цены на автомобили начнут стремительно расти после Нового Года

Тарантас Ньюсвчера в 22:12
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Общество

Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

RT на русском 10:35
Политика

Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
РИА Новости 11:31
Экономика

Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ

Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
Российская газета 10:37
Происшествия

Девочка провалилась сквозь стеклянный пол в московской школе

Известия 09:53
Происшествия

СК проверит информацию о нападении на врача Псковской детской больницы

Следственные органы проводят проверку информации в СМИ о нападении на врача Псковской детской областной больницы, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости 09:56
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей

Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Газета.Ru 11:25
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Экономика

Продавать лекарства в кредит начали аптеки

Николай Беспалов - директор по развитию RNC Pharma считает, что кредитом на приобретение лекарств скорее воспользуются при приобретении средства стоимостью от 3000 рублей (4,5% розничного рынка), либо при покупке дорогих косметических средств и БАДов, сообщает КОММЕРСАНТЪ.
Южный Федеральный 23 ноября в 06:14
Общество

На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава

На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава Евгению Брюну.
Эхо Москвы 12:00
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
RT на русском 10:36
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение транзитного договора с Россией

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко допустил заключение годового контракта на транзит российского газа.
РИА Новости 10:42
Происшествия

Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода

Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Газета.Ru 02:41
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Авто

Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту

Компания Nissan готовит к дебюту на рынке США новое поколение кроссовера X-Trail, который не обновлялся с 2013 года.
Informus.ru 08:08
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Поклонники фигурного катания остались недовольны работой олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в роли комментатора, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 08:35
Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Евразия Daily 05:35
Армия и оружие

Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России

Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.
Экономика сегодня вчера в 05:58
Музыка

Тейлор Свифт побила рекорд по количеству наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт побила рекорд по количеству наград музыкальной премии American Music Awards.
РЕН ТВ 06:39
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Lenta.ru 07:18
Политика

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Коммерсантъ 12:53
Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 19:52
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

РИА Новости 12:41
Кино

Фильму «Дау» Ильи Хржановского частично отказали в прокате в России

Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатного удостоверения фильмам режиссёра Ильи Хржановского "Дау" в связи с тем, что они "содержит материалы, пропагандирующие порнографию", сообщили в пресс-службе ведомства.
Интерфакс 12:51
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 23 ноября в 17:38
Экономика

Самый пессимистичный прогноз по ВВП России представил итальянский банк

Итальянский банк UniCredit выпустил прогноз по ВВП России, который оказался самым пессимистичным.
Газета.Ru 11:39
Культура

Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Газета.Ru вчера в 05:51
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн рублей на счетах ФБК

Московский городской суд оставил в силе решение об аресте более 75,5 млн рублей на счетах "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) по делу о легализации около 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Интерфакс 11:34
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

RT на русском 11:04
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:35
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