Авто

Автоновости дняАвтоновости дняЦены на автомобили начнут стремительно расти после Нового Года

Автомобили начнут стремительно дорожать уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора. Ставки утильсбора планируют увеличить уже с 1 января 2020 года.
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с чего всё началось

Рост ставок утильсбора поднимет автоцены

Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).
Коммерсантъвчера в 17:44

Подробнее о событии

Эксперты сообщили, когда в России вновь подорожают автомобили

UssurMedia.ru01:50

Стоимость машин начнет стремительно расти с января 2020

Pnzdriveвчера в 22:34

Цены на автомобили в РФ начнут стремительно расти сразу после Нового года

URA.Ruвчера в 19:32

В РФ с 2020 года вырастут цены на машины из-за утильсбора

Тарантас Ньюсвчера в 22:12

С Нового Года цены на автомобили начнут стремительно расти

SpeedMeвчера в 21:53

Цены на автомобили начнут стремительно расти после Нового Года

Автоновости днявчера в 21:37

Цены на автомобили в России сильно увеличатся после Нового года

АМИТЕЛвчера в 22:31
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 15:05, Вашингтон
Политика

Зеленский заявил о готовности к встрече «нормандской» четверки

В видеообращении, опубликованном на YouTube, Владимир Зеленский сообщил о том, что встреча «нормандской» четверки, в состав которой входит Украина, Россия, Франция и Германия, - прекрасная возможность обсудить тему возвращения Украине территорий и людей, возобновления суверенитета и территориальной целостности государства.
RuNews24.ru 13:52
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МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Коммерсантъ 12:53
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WADA рекомендовало вновь отстранить Россию от Олимпиады

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 14:10
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
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Политика

Президент Украины подписал закон о наказании за незаконное обогащение

Определен и новый порядок конфискации незаконно приобретенных активов должностных лиц – в гражданском порядке по решению суда без обвинительного приговора.
ГЛАС.RU 14:22
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест более 75 млн рублей на счетах ФБК

Московский городской суд отклонил жалобу защиты Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК), признав законным арест более 75 млн рублей на счетах этой организации.
RT на русском 11:48
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

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Экономика

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
РБК 08:12
Армия и оружие

Тихоокеанский флот получил первую «Варшавянку»

Первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 под именем "Петропавловск-Камчатский" передана Тихоокеанскому флоту.
Вести.Ru 04:12
Политика

Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Российская газета 09:21
Авто

Владелец разбитой Tesla Model S не может от нее избавиться

Tvoe-avto.com 04:51
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
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Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского

Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
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Футбол

Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»

В список не попал лидер команды Тайсон.
Soccer.ru вчера в 10:17
Общество

Берег Азовского моря обмелел из-за сильного ветра

Жители решили воспользоваться положением. И теперь ходят в центр города прям по морскому дню.
Москва 24 01:27
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

Вести.Ru 07:08
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«Верните унитазы!» — украинцы из-за «туалетного надругательства» устроили акцию у посольства РФ

Активисты движения «Украинские студенты за свободу» организовали под посольством России в Киеве акцию «Гумконвой для России», в ходе которой принесли к диппредставительству трусы и унитазы.
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Михаил Бутов: ОКР подталкивает ВФЛА к переменам

Очень надеюсь, что эта угроза со стороны ОКР подтолкнет руководство ВФЛА принять решение о созыве внеочередной конференции.
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Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

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Общество

Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным

Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Бел.Ру 03:30
Армия и оружие

ВКС России запустили «Союз» с военным спутником с космодрома «Плесецк»

Воздушно-космические силы России осуществили запуск ракеты-носителя «Союз» с военным спутником с космодрома «Плесецк».
REGNUM 13:43
Общество

Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber

TfL отказалось продлевать лицензию Uber в 2017 г. Компания подала апелляцию на это решение и продолжила предоставлять услуги заказа такси, работая по временной лицензии.
Вести.Финанс 08:59
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Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР

Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Коммерсантъ 14:56
Музыка

Кудрявцева объяснила провал России на «Детском Евровидении»

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила провал российского дуэта на "Детском Евровидении-2019" Об этом она высказалась в Instagram.
Газета.Ru 04:29
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Пьянству бой: чем новая шоферская медкомиссия поможет алкоголикам

Введение новых анализов для получения одобрения водительской комиссии поможет обнаружить начальную стадию алкоголизма или наркомании.
РИА Новости Крым вчера в 11:11
Авто

Повышение утильсбора приведёт к удорожанию отечественных автомобилей

Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил повышение утилизационного сбора на автомобили.
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МВД назвало футбол причиной массовой драки дворников в центре Москвы

ТАСС 11:08
Фигурное катание

Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии

В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.
ТК Звезда 11:09
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