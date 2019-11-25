Авто
СургутИнтерНовостиС 2020 года в России вырастет утильсбор на автомобили
Согласно документу, с 1 января 2020 года повышаются ставки утильсбора на автомобили. Так, для легковых авто они вырастут в среднем на 110,7 процента. Больше всего пострадают автомобили с объемом двигателя от 3,5 литра, меньше – машины с объемом двигателя 1-2 литра.
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с чего всё началось
Правительство одобрило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, соответствующее постановление 15 ноября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, узнал “Ъ”. С января 2020-го автомобили подорожают из-за традиционного обновления модельного ряда и других объективных факторов, но повышение утильсбора окажет дополнительный эффект на рост цен.Коммерсантъ02:23
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Энергетика
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На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава
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Общество
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1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Армия и оружие
Ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник
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Технологии
Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов
На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.
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Экономика
СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк
Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
Экономика
Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
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Происшествия
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Пожар в двухквартирном жилом доме в городе Ужур Красноярского края унес жизни четверых человек.
Космос
Бур миссии InSight вновь заработал
Политика
Соловьев заявил, что Зеленский ведет себя как завхоз
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Общество
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23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
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Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
Происшествия
В ЕАО задержан священнослужитель, подозреваемый в растлении детей
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Культура
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Политика
Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам
По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
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Общество
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота, сообщает Национальный банк страны.
Политика
Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата
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