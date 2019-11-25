с чего всё началось

Согласно документу, с 1 января 2020 года повышаются ставки утильсбора на автомобили. Так, для легковых авто они вырастут в среднем на 110,7 процента. Больше всего пострадают автомобили с объемом двигателя от 3,5 литра, меньше – машины с объемом двигателя 1-2 литра.

С 2020 года в России вырастет утильсбор на автомобили

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