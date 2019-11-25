Авто
Газета.RuЦены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России
Уточняется, что больше всего платежи вырастут в сегменте легковых автомобилей - в среднем на 110,7%. Кроме того, помимо традиционного роста цен с 1 января 2020 года на покупателя ляжет дополнительная нагрузка.
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с чего всё началось
Степень повышения зависит от сегмента, больше всего она для легковых машин — в среднем ставки здесь вырастут более чем вдвое — на 110,7%. Теперь помимо традиционного роста цен с 1 января на покупателя ляжет дополнительная нагрузка.Коммерсантъвчера в 17:44
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