Авто

Газета.RuГазета.RuЦены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России

Уточняется, что больше всего платежи вырастут в сегменте легковых автомобилей - в среднем на 110,7%. Кроме того, помимо традиционного роста цен с 1 января 2020 года на покупателя ляжет дополнительная нагрузка.
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с чего всё началось

Рост ставок утильсбора поднимет автоцены

Степень повышения зависит от сегмента, больше всего она для легковых машин — в среднем ставки здесь вырастут более чем вдвое — на 110,7%. Теперь помимо традиционного роста цен с 1 января на покупателя ляжет дополнительная нагрузка.
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Впервые за десятки лет Азовское море отступило от берега на 100 метров

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Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее поддержавшей певицу Софию Ротару, чьи планы выступить в России раскритиковали в Совете Федерации.
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Клинцевич ответил украинскому генералу после заявления о базе в Крыму

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил слова главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака.
Мойка78 вчера в 22:14
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