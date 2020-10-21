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В этом году не изменились в цене два бренда: Aston Martin и Ferrari. Нужно отметить, что из-за ослабления рубля изменились цены и на машины, которые собираются отечественным «АвтоВАЗом». В текущем месяце выросли в цене Datsun и Nissan на 2,1-2,9% и 0,3-4,4% соответственно.

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