Цены на автомобили в РФ выросли до 12% из-за ослабления рубля
Девальвация национальной валюты в России меняет ценовой диапазон на автомобили, сообщает сайт «evo-rus.com».В источнике
С чего всё началось
Машины подорожали на 15% из-за ослабления рубля
С января по 20 октября цены на автомобили на российском рынке увеличились на 3–15%, следует из расчетов автодилера «Авилон». Так, машины Hyundai подорожали в среднем на 4–5% на фоне изменения курсов валют, Mitsubishi — на 3,5–8,3% при обновлении модельного ряда.
Коммерсантъвчера в 18:07
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