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Лезги газет
Лезги газет

Цены на автомобили в РФ выросли до 12% из-за ослабления рубля

Девальвация национальной валюты в России меняет ценовой диапазон на автомобили, сообщает сайт «evo-rus.com».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Машины подорожали на 15% из-за ослабления рубля

С января по 20 октября цены на автомобили на российском рынке увеличились на 3–15%, следует из расчетов автодилера «Авилон». Так, машины Hyundai подорожали в среднем на 4–5% на фоне изменения курсов валют, Mitsubishi — на 3,5–8,3% при обновлении модельного ряда.
Коммерсантъвчера в 18:07
Подробнее о событии
ТАСС

Цены на автомобили в России за 10 месяцев выросли в среднем на 3-15%

ТАССвчера в 07:21
ПРАЙМ

Цены на автомобили в России выросли до 15% из-за ослабления рубля

ПРАЙМвчера в 05:29
Forbes

Машины в России подорожали на 15% из-за ослабления рубля

Forbesвчера в 02:08
Известия

Эксперты заявили о подорожании новых автомобилей в России

Известиявчера в 03:50
Финмаркет

В России цены на автомобили продемонстрировали за 10 месяцев рост до 15%

Финмаркетвчера в 03:26
Motor

Подсчитано, насколько подорожали автомобили в России с начала года

Motorвчера в 04:54
Коммерсантъ

Машины подорожали на 15% из-за ослабления рубля

Коммерсантъвчера в 18:07

Спецслужбам ФРГ разрешат отслеживать сообщения в мессенджерах

Предлагается предоставить спецслужбам право контролировать разговоры в мессенджерах, а также иметь возможность читать сообщения в WhatsApp и в других сервисах зашифрованных сообщений.
Центральная Служба Новостейвчера в 10:17

Пилотная зона 5G запущена на территории «Сколково» для тестирования разработок

На территории инновационного центра «Сколково» запущена пилотная зона 5G для тестирования перспективных разработок в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Агентство Москва20 октября в 08:03

Доллар дешевеет к евро до минимума за месяц

Курс доллара снижается в среду к большинству основных мировых валют, в том числе к евро американская валюта дешевеет до минимума с конца сентября на новостях вокруг принятия очередного пакета мер поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМвчера в 06:14

Чистый убыток «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона составил €25,4 млн

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона-2019/20 получил чистый убыток в размере €25,4 млн против чистой прибыли в €20,7 млн годом ранее, говорится в финансовой отчетности клуба.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 09:11

Из бассейна - на орбиту

Производство особо чистых материалов можно наладить на Луне Специалисты постарались создать максимально компактный прибор, ведь доставка каждого килограмма груза на МКС обходится почти в 20 тысяч долларов.
Российская газета20 октября в 12:33

Роскосмос планирует создать группировку спутников «Арктика-КН» вместе с частным партнером

Группировка спутников "Арктика-КН" для наблюдения за акваторией Северного морского пути, способная получать информацию в различных диапазонах, может быть создана в рамках государственно-частного партнерства.
ТАССвчера в 16:22