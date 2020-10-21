Как отметил представитель автодилера, основной причиной роста цен стало ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро. Автомобили марки Hyundai подорожали в среднем на 4–5% на фоне изменения курсов валют, Mitsubishi — на 3,5–8,3% при обновлении модельного ряда.

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