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Цены на автомобили в России выросли до 15% из-за ослабления рубля

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Царьград
Как отметил представитель автодилера, основной причиной роста цен стало ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро. Автомобили марки Hyundai подорожали в среднем на 4–5% на фоне изменения курсов валют, Mitsubishi — на 3,5–8,3% при обновлении модельного ряда.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Машины подорожали на 15% из-за ослабления рубля

С января по 20 октября цены на автомобили на российском рынке увеличились на 3–15%, следует из расчетов автодилера «Авилон». Так, машины Hyundai подорожали в среднем на 4–5% на фоне изменения курсов валют, Mitsubishi — на 3,5–8,3% при обновлении модельного ряда.
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