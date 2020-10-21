Будьте в Плюсе
Главное
Авто
США
Авто
Интересное
Авто
Политика
Авто
Общество
Авто
Экономика
Авто
В мире
Авто
Спорт
Авто
Происшествия
Авто
Культура
Авто
Технологии
Авто
Наука
Авто
Авто
Авто
Ведомости
Ведомости

Цены на автомобили в России выросли до 15% из-за ослабления рубля

Как отметил представитель автодилера, основной причиной роста цен стало ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро. Автомобили марки Hyundai подорожали в среднем на 4–5% на фоне изменения курсов валют, Mitsubishi — на 3,5–8,3% при обновлении модельного ряда.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Машины подорожали на 15% из-за ослабления рубля

Машины подорожали на 15% из-за ослабления рубля За десять месяцев года цены на автомобили в РФ выросли в пределах 15%.
Коммерсантъвчера в 18:07
Подробнее о событии
ТАСС

Цены на автомобили в России за 10 месяцев выросли в среднем на 3-15%

ТАССвчера в 07:21
Финмаркет

В России цены на автомобили продемонстрировали за 10 месяцев рост до 15%

Финмаркетвчера в 03:26
Motor

Подсчитано, насколько подорожали автомобили в России с начала года

Motorвчера в 04:54
Известия

Эксперты заявили о подорожании новых автомобилей в России

Известиявчера в 03:50
ПРАЙМ

Цены на автомобили в России выросли до 15% из-за ослабления рубля

ПРАЙМвчера в 05:29
Forbes

Машины в России подорожали на 15% из-за ослабления рубля

Forbesвчера в 02:08
Коммерсантъ

Машины подорожали на 15% из-за ослабления рубля

Коммерсантъвчера в 18:07

Утверждены правила ведения Федерального регистра лекарственных льготников

Кабмин утвердил правила ведения – в составе ЕГИСЗ – регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медизделями и лечебным спецпитанием за счет средств казны (федеральной или региональной) (Постановления Правительства РФ от 12 октября 2020 г. № 1656 и № 1654).
Утверждены правила ведения Федерального регистра лекарственных льготников
Гарантвчера в 03:37

Власти назвали возмутительной информацию о нехватке СИЗов в больнице Златоуста

Первый вице-губернатор Ирина Гехт прокомментировала скандал со златоустовской больницей №2. В среду, 21 октября, депутат горсобрания Вячеслав Жилин сообщил в соцсетях, что в медучреждении, где лечат больных с коронавирусом, возникла нехватка защитных костюмов, средств индивидуальной защиты, воды.
Эхо Москвы в Челябинскевчера в 09:07