«Морбиус»: в видео с создания фильма показали одну из способностей вампира

Поскольку события "Морбиуса" и "Венома" точно происходят в одной вселенной, трейлер также подтвердил, что фильмы-ответвления Sony, касающиеся Человека-паука, по сути являются частью киновселенной Marvel, а накануне в Twitter появился ролик, который тизерит любопытную способность героя Лето, уравнивающую его силы и с Эдди Броком, и с Питером Паркером.