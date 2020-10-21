Цены на автомобили в России выросли до 15% из-за ослабления рубля
Немецкие марки автомобилей BMW подорожали на 7-15%, Audi на 5-15%, Mercedes на 3-12%. Как отметил представитель автодилера, основной причиной роста цен стало ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро.В источнике
С чего всё началось
Машины подорожали на 15% из-за ослабления рубля
Машины подорожали на 15% из-за ослабления рубля За десять месяцев года цены на автомобили в РФ выросли в пределах 15%.
Коммерсантъ18:07
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