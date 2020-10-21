Будьте в Плюсе
Главное
Авто
США
Авто
Интересное
Авто
Политика
Авто
Общество
Авто
Экономика
Авто
В мире
Авто
Спорт
Авто
Происшествия
Авто
Культура
Авто
Технологии
Авто
Наука
Авто
Авто
Авто
Ведомости
Ведомости

Цены на автомобили в России выросли до 15% из-за ослабления рубля

32CARS.ru
Соловей.Инфо
МИР 24
CT news
Car.ru
ПРАЙМ
Коммерсантъ
Тарантас Ньюс
SpeedMe
Экономика сегодня
RuNews24.ru
Бизнес и территория
Росбалт
Rambler News Service
iReactor
Новый Калининград.Ru
Daily Moscow
Авто43
Царьград
Муксун.fm
ИА Красная Весна
Республика Татарстан
Моя Москва.онлайн
Дождь
Страна Советов on-line
Snob.ru
Как отметил представитель автодилера, основной причиной роста цен стало ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро. Автомобили марки Hyundai подорожали в среднем на 4–5% на фоне изменения курсов валют, Mitsubishi — на 3,5–8,3% при обновлении модельного ряда.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Машины подорожали на 15% из-за ослабления рубля

С января по 20 октября цены на автомобили на российском рынке увеличились на 3–15%, следует из расчетов автодилера «Авилон». Так, машины Hyundai подорожали в среднем на 4–5% на фоне изменения курсов валют, Mitsubishi — на 3,5–8,3% при обновлении модельного ряда.
Коммерсантъ18:07
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Цены на автомобили в России выросли до 15% из-за ослабления рубля

ПРАЙМ05:29
Forbes

Машины в России подорожали на 15% из-за ослабления рубля

Forbes02:08
Известия

Эксперты заявили о подорожании новых автомобилей в России

Известия03:50
НТВ

После падения рубля цены на автомобили выросли на 15%

НТВ03:40
Финмаркет

В России цены на автомобили продемонстрировали за 10 месяцев рост до 15%

Финмаркет03:26
Motor

Подсчитано, насколько подорожали автомобили в России с начала года

Motor04:54
Коммерсантъ

Машины подорожали на 15% из-за ослабления рубля

Коммерсантъ18:07

Ростовские власти высказались о смерти больных COVID-19 на ИВЛ

В администрации Ростова-на-Дону прокомментировали данные о смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в госпитале на базе больницы №20.
RT на русском06:41

Госдума продлила автоматическое начисление выплат на детей до 1 марта 2021 года

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении и в целом законопроект единороссов о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет.
ТАСС05:21

В подвале ковидного госпиталя Барнаула скопились десятки трупов

Барнаул, 21 октября 2020, 08:29 — REGNUM В интернете появилось видео из подвального помещения больницы №12 в Барнауле, где, как утверждает автор, на каталках и полу лежат десятки трупов людей, скончавшихся после заражения SARS-CoV-2.
REGNUM01:29

Fitch назвало регионы с кредитоспособностью лучше Российской Федерации

Собственная кредитоспособность шести российских регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, оценивается выше, чем у суверена — Российской Федерации, рассказали представители международного рейтингового агентства Fitch Ratings на вебинаре в Москве, в среду, 21 октября.
РБК07:41

В Саратове нашли военный снаряд на Театральной площади

Взрывотехники саратовского ОМОН Росгвардии обследовали боеприпас времен Великой Отечественной войны Как сообщили "АиФ-Саратов" в ведомстве, снаряд обнаружили во время проведения ремонтных работ на Театральной площади.
АиФ Саратов05:45