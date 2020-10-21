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Цены на автомобили в России выросли до 15% из-за ослабления рубля

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Немецкие марки автомобилей BMW подорожали на 7-15%, Audi на 5-15%, Mercedes на 3-12%. Как отметил представитель автодилера, основной причиной роста цен стало ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро.В источнике
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