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Цены на автомобили в РФ за январь-октябрь выросли в среднем на 3-15%. Основные причины роста - колебания курса рубля, рестайлинг некоторых моделей и обновление модельного ряда, сообщает автодилер "Авилон". Так, авто Hyundai подорожали в среднем на 4-5% из-за изменений курсов валют.

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