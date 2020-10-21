Будьте в Плюсе
Главное
Авто
США
Авто
Интересное
Авто
Политика
Авто
Общество
Авто
Экономика
Авто
В мире
Авто
Спорт
Авто
Происшествия
Авто
Культура
Авто
Технологии
Авто
Наука
Авто
Авто
Авто
ТАСС
ТАСС

Цены на автомобили в России за 10 месяцев выросли в среднем на 3-15%

Цены на автомобили в РФ за январь-октябрь выросли в среднем на 3-15%. Основные причины роста - колебания курса рубля, рестайлинг некоторых моделей и обновление модельного ряда, сообщает автодилер "Авилон". Так, авто Hyundai подорожали в среднем на 4-5% из-за изменений курсов валют.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Машины подорожали на 15% из-за ослабления рубля

С января по 20 октября цены на автомобили на российском рынке увеличились на 3–15%, следует из расчетов автодилера «Авилон». Так, машины Hyundai подорожали в среднем на 4–5% на фоне изменения курсов валют, Mitsubishi — на 3,5–8,3% при обновлении модельного ряда.
Коммерсантъ18:07
Подробнее о событии
ТАСС

Цены на автомобили в России за 10 месяцев выросли в среднем на 3-15%

ТАСС07:21
ПРАЙМ

Цены на автомобили в России выросли до 15% из-за ослабления рубля

ПРАЙМ05:29
Motor

Подсчитано, насколько подорожали автомобили в России с начала года

Motor04:54
Известия

Эксперты заявили о подорожании новых автомобилей в России

Известия03:50
Финмаркет

В России цены на автомобили продемонстрировали за 10 месяцев рост до 15%

Финмаркет03:26
Forbes

Машины в России подорожали на 15% из-за ослабления рубля

Forbes02:08
Коммерсантъ

Машины подорожали на 15% из-за ослабления рубля

Коммерсантъ18:07

Bloomberg узнал о потере в Кремле надежды на развитие отношений с Западом

Все больше представителей российской власти, которые ранее выступали за развитие отношений с США в качестве основы национальной политики, теряют надежду на восстановление связей с западными странами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о дискуссиях в Кремле.
РБК11:03

Путин объяснил рост смертности от коронавируса в России

В России растет число летальных исходов заражения коронавирусом, но частично это объясняется более тщательной фиксацией причин смертности от заболевания, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
РБК12:06

Военная разведка США получила $23,1 млрд в 2020 финансовом году

"Общий бюджет [на 2020 финансовый год] программы военной разведки, которая включала в себя как базовый бюджет, так и финансирование непредвиденных операций за рубежом, составил $23,1 млрд и предназначался для поддержки национальной оборонной стратегии", - говорится в документе.
ТАСС12:56