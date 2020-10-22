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32CARS.ru
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Цены на автомобили в России за 10 месяцев выросли в среднем на 3-15%

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Новые автомобили
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iReactor
На фоне падения российской валюты и обновления некоторых моделей в России отмечается рост цен на новые автомобили в течении 2020 года. По данным автосалона «Авилон» с начала года по октябрь цены на новые автомобили в нашей стране выросли в среднем на 3-15%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Машины подорожали на 15% из-за ослабления рубля

С января по 20 октября цены на автомобили на российском рынке увеличились на 3–15%, следует из расчетов автодилера «Авилон». Так, машины Hyundai подорожали в среднем на 4–5% на фоне изменения курсов валют, Mitsubishi — на 3,5–8,3% при обновлении модельного ряда.
Коммерсантъвчера в 18:07
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ТАСС

Цены на автомобили в России за 10 месяцев выросли в среднем на 3-15%

ТАССвчера в 07:21
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Цены на автомобили в России выросли до 15% из-за ослабления рубля

ПРАЙМвчера в 05:29
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В России цены на автомобили продемонстрировали за 10 месяцев рост до 15%

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Forbes

Машины в России подорожали на 15% из-за ослабления рубля

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Эксперты заявили о подорожании новых автомобилей в России

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