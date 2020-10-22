На фоне падения российской валюты и обновления некоторых моделей в России отмечается рост цен на новые автомобили в течении 2020 года. По данным автосалона «Авилон» с начала года по октябрь цены на новые автомобили в нашей стране выросли в среднем на 3-15%.

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