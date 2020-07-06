Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю выросли на 9 копеек

Средние розничные цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю, закончившуюся 6 июля, выросли на 9 копеек и составили 47,62 руб. за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации. Стоимость литра бензина Аи-92 за неделю увеличилась также на 8 копеек и составила 43,33 руб. за литр.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 18:43, Ашберн
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РИА Новости 15:38
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Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
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Счётная палата проверит эффективность поддержки граждан в пандемию

Счётная палата России проверит эффективность работы госорганов по поддержке граждан и оценит меры по минимизации негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции.
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Новые меры соцподдержки скоро примут в Сахалинской области

На заседании комитета по социальной политике в Сахалинской областной думе озвучили предлагаемые изменения в два закона: о соцподдержке семей, имеющих детей, и о соцподдержке отдельных категорий граждан.
Сахалин.Инфо 00:23
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
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Армия и оружие

Замсекретаря СНБО Украины: Координаты колонн Гиркина в 2014-м передавались, но реализации этих координат не было

Кривонос заявляет, что «имелись данные о подготовке колонн Гиркина из Краматорска».
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Общество

В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции

По традиции в ночь на Ивана Купалу люди собирали росу.
Orengrad.ru 10:30
Наука

Европейские ученые изучили феномен свечения морских волн

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Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
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Итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92 году жизни

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Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
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Песков назвал глупостью слова командира ВМС Украины о вторжении России

Россия не собирается присоединять к себе самопровозглашенные донбасские республики или вторгаться на юг Украины ради обеспечения Крыма водой из Днепра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Наука

На Мадагаскаре обнаружен крохотный предок динозавров

Ученые нашли в триасовых отложениях Мадагаскара возрастом 237 млн лет крохотного предка динозавров, сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Газета.Ru 16:58
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Газета.Ru 11:30
Футбол

«Милан» – «Ювентус». Прогноз Александра Кержакова

Бывший форвард «Зенита» и сборной России, а сейчас амбассадор БК Леон и эксперт сайта ВсеПроСпорт.ру Александр Кержаков предлагает свой прогноз на матч 31-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Ювентус»
Все про Спорт ру 16:45
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Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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Рошаль призвал жителей Москвы «не быть дураками» и носить маски

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах.
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Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценен в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный разливом топлива в Норильске, почти в 148 миллиардов рублей, сообщило ведомство на своем сайте.
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Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту

Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.
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Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику

Недорогому кроссоверу Hyundai Venue достанется "умная" коробка передач, сочетающая в себе свойства классических "механики" и "автомата".
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ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков у задержанных курьеров

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Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
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Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
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Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251

Титульный бой состоится в рамках турнира UFC 251, проведение которого запланировано на одиннадцатое июля.
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