Энергетика
КоммерсантъБензин в России подорожал на 4–6 копеек
Средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 по сравнению с прошлой неделей выросли с 29 июня по 3 июля на 6 коп. и 4 коп.— до 43,09 руб. и 46,42 руб. за литр соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Дизельное топливо подорожал на 3 коп.— до 48,09 руб. за литр.
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Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
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Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров
Власти Турции ограничили проход судов через пролив Дарданеллы из-за крупного лесного пожара.
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Общество
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
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Политика
Россия пообещала ответить на новые санкции Британии
В посольстве уверены, что новые санкции не будут способствовать улучшению российско-британских отношений, а Россия оставляет за собой право на ответные шаги.
Expert.ru 14:46
Происшествия
В Ярославле неизвестные повредили памятник погибшему Ивану Ткаченко
На кладбище Ярославля неизвестные повредили памятник капитану хоккейного клуба "Локомотив" Ивану Ткаченко, погибшему в авиакатастрофе, сообщает 76.ru.
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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
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Lenta.ru вчера в 12:30
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Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову в понедельник обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП в центре Москвы.
ТАСС 11:34
Шоу-бизнес
Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены
Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
Lenta.ru 08:42
Культура
В Италии умер композитор Эннио Морриконе
В ночь на 6 июля в Риме умер композитор Эннио Морриконе, написавший музыку более чем к 400 фильмам.
ИжевскИнфо.РУ 07:04
Общество
Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19
В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal
Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
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Футбол
Митрюшкин тренируется с Головиным и может перейти в «Монако»
В 2013 году Митрюшкин вместе с другим российским футболистом «Монако» Александром Головиным стал чемпионом Европы среди игроков до 17 лет.
Metaratings 14:21
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Как Алина Загитова заработала 1,1 млн долларов за 2019 год
Издание обозначало, что сумма призовых за второе и третье места на этапах Гран-при добавили в копилку Загитовой 25 тысяч долларов, президентская стипендия и зарплата дают Алине не менее 12 тысяч долларов в год, показательные шоу увеличили сумму ещё на 200 тысяч.
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В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля
О работе пропускного пункта "Еленовка" в другие дни будет сообщено дополнительно Напомним, что КПП через линию разграничения были временно закрыты еще в марте для недопущения завоза коронавирусной инфекции. на территорию Республики 22 июня КПП "Еленовка" был открыт для выезда из ДНР, а 25 - на въезд.
КП - Донецк 09:58
Общество
Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам
В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
РБК 06:26
Футбол
Сергей Лапочкин рассудит «Спартак» и «Локомотив»
Поединок 27-го тура российского первенства между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет 8 июля на стадионе "Открытие Арена".
Vprognoze.ru 11:55
Политика
Во Франции назначили новый состав правительства
Во Франции назначили новый состав правительства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Елисейского дворца Алекси Колера.
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Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Шоу-бизнес
София Ротару впервые показала свой элитный особняк за миллион долларов
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Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска
"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
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В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
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Эксперт счел отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
РИА Новости вчера в 12:20
Армия и оружие
Жители Горловки остались без воды из-за обстрела ВСУ
Слово и Дело 04:18
Футбол
Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу
Спорт-Экспресс вчера в 11:46