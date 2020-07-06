Общество
Rambler News ServiceЦены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю выросли на 9 копеек
Средние розничные цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю, закончившуюся 6 июля, выросли на 9 копеек и составили 47,62 руб. за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации. Стоимость литра бензина Аи-92 за неделю увеличилась также на 8 копеек и составила 43,33 руб. за литр.
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Сколько за литр? Раз в неделю НУР24 публикует цены на бензин и ДТ в Новом Уренгое (ФОТО)
Nur24.ru04 июля в 02:50
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Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21 сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Политика
Партия Прилепина предложила провести референдум о присоединении Донбасса
Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России само провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики (ПМР), Абхазии и Южной Осетии.
РБК 00:06
Политика
США поддержали санкции Великобритании за нарушение прав человека
Госсекретарь США Майк Помпео назвал независимый режим санкций Великобритании началом «новой эры для санкционной политики».
Коммерсантъ вчера в 19:59
Армия и оружие
Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM вчера в 21:31
Гаджеты
Возросшие цены на память способствовали росту операционной прибыли Samsung
Samsung Electronics, по предварительным оценкам, удалось обеспечить рост операционной прибыли на 22,7 % при падении выручки на 7,4 %. Разнонаправленная динамика объяснялась ростом цен на память во втором квартале.
3DNews вчера в 23:46
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com 05 июля в 02:52
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после информации о разводе
Гарик Харламов опубликовал фотография с дочерью в Instagram. Подписчики отметили, что артист заметно похудел.
Neva.Today вчера в 03:27
Культура
Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса
Известный продюсер и композитор Игорь Крутой сообщил об отмене конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который должен был пройти в Казани.
АиФ Казань вчера в 13:00
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Фигурное катание
Загитова заработала более 1 млн долларов за год
Metaratings вчера в 09:01
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Общество
Израиль ужесточает карантинные меры из-за роста случаев коронавируса
В Израиле приняли решение закрыть бары, клубы, спортзалы, а также запретить проведение массовых мероприятий из-за роста случаев новой коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 20:24
Наука
Названа основная причина смерти от коронавируса
Ученые из Амилоидной лаборатории Санкт-Петербурга заявили, что высокое содержание фактора фон Виллебранда в крови является главное причиной летальных исходов у пациентов, зараженных новым коронавирусом.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Общество
В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции
По традиции в ночь на Ивана Купалу люди собирали росу.
Orengrad.ru вчера в 10:30
Наука
Таяние вечной мерзлоты может привести к появлению новых вирусов
Ученый РАН Сергей Давыдов рассказал, что в мерзлоте содержится большое число неизведанных элементов экосистем.
Общественная служба новостей вчера в 23:04
Общество
Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам
«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:43
Происшествия
Фитнес-тренер Оксана Сова найдена живой в Слюдянском районе
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 22:38
Армия и оружие
Военный эксперт назвал украинскую ракету «Нептун» устаревшей
РИА Новости вчера в 23:44
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Тарантас Ньюс вчера в 12:18
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
BFM.ru вчера в 11:19
Наука
Фертильность женщин определяется по анализу волос
Ученые выяснили, что в волосах содержится гормон фертильности, который помогает определять количество яйцеклеток в женских яичниках.
ToDay News Ufa вчера в 09:44
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 05 июля в 17:33
Хоккей
Он был одним из шести трехкратных. 80 лет назад родился Виктор Кузькин
В составе сборной СССР Кузькин выиграл восемь чемпионатов мира и стал одним из шести трехкратных олимпийских чемпионов.
Спорт-Экспресс вчера в 03:22
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек
В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
Известия вчера в 03:31
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
Происшествия
Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении
РБК вчера в 11:19
Космос
Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»
С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты.
Газета.Ru 04 июля в 20:56