Общество
Rambler News ServiceЦены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю выросли на 9 копеек
Средние розничные цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю, закончившуюся 6 июля, выросли на 9 копеек и составили 47,62 руб. за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации. Стоимость литра бензина Аи-92 за неделю увеличилась также на 8 копеек и составила 43,33 руб. за литр.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Сколько за литр? Раз в неделю НУР24 публикует цены на бензин и ДТ в Новом Уренгое (ФОТО)
Nur24.ru04 июля в 02:50
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 01:36, Ашберн
Экономика
В Башкирии свыше 4 тысяч семей смогут заключить соцконтракты — минтруд
Уфа, 6 июля 2020, 14:03 — REGNUM Более 4 тысяч семей смогут повысить свой уровень жизни при заключении социальных контрактов в Башкирии.
REGNUM вчера в 07:03
Религия
Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
Газета.Ru вчера в 14:22
Здоровье
Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Почти 60% российских врачей, опрошенных социологами, не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными.
Ведомости вчера в 17:06
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
Псковскую журналистку оштрафовали по делу об оправдании терроризма
RT на русском вчера в 05:17
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва вчера в 12:27
Армия и оружие
Военный эксперт назвал новейшую украинскую ракету «Нептун» устаревшей
5 июня новый главком ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что ракеты комплекса «Нептун» можно применить с материковой Украины на подходах к Севастополю.
Известия 01:03
Наука
В Бразилии обнаружили ядовитую амфибию, похожую на змею
Биологи обнаружили у кольчатых червей ядовитые железы вдоль зубов, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 17:51
Политика
В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok
Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
Игры
Авторы VR-версии L.A. Noire работают над новой игрой для Rockstar
Студия Video Games Deluxe, работавшая над L.A. Noire: The VR Case, сообщила о разработке новой игры.
News.ru вчера в 03:28
Общество
В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы
Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
Здоровье
Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом
В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM 01:06
Общество
В Самаре могут ужесточить ограничения из-за коронавируса
По 4 пациента зарегистрировали в Новокуйбышевске и Ставропольском районе.
Терра 01:08
Армия и оружие
Киев не видит угроз создания ударных частей в Донбассе
"Что касается оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей - ситуация на данный момент не носит угрозы создания ударных формирований", - заявил Наев в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV.
РИА Новости вчера в 15:55
Общество
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия
Суд в Москве арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич
Статс-секретарь - замруководителя Министерства науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич, подозреваемая в хищении более 50 млн рублей, пробудет в СИЗО до 16 августа – такое решение принял Тверской районный суд Москвы в понедельник, 6 июля, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:07
Общество
«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя
Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, законопроект, разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, позволит регионам самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже спиртного.
РИА Новости вчера в 19:22
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Происшествия
В Марксе утонула восьмилетняя девочка
Kursk.com вчера в 14:57
Армия и оружие
Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович
ВладТайм вчера в 13:15
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
В клипе сюжет разворачивается вокруг персонажа, который влюбляется в незнакомую женщину.
Evo-rus.com 00:44
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия 05 июля в 16:23
ЖКХ
Жильцам 169 домов не включат воду по контуру ТЭЦ-2 вовремя
К сожалению, жильцы 169 домов, восемь детских садов, шесть школ и четыре больницы вынуждены оставаться без горячей воды и дальше.
Толк 00:00
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Футбол
ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за € 8 млн
«Армейцы» готовы приобрести права на форварда за € 8 млн и уже сделали предложение.
Чемпионат вчера в 11:31
Политика
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июля
Счетная палата проверит эффективность работы государственных органов в период пандемии.
РБК 00:59
Происшествия
Троих сотрудников угрозыска в Бурятии обвинили в пытках подростка
Улан-Удэ, 7 июля 2020, 07:43 — REGNUM Троим сотрудникам отделения уголовного розыска в Октябрьском районе Улан-Удэ предъявили обвинение в пытках 17-летнего подростка.
REGNUM 00:43
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 июля.
RT на русском 01:23
Киберспорт
В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
3DNews вчера в 01:45