Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю выросли на 9 копеек

Средние розничные цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю, закончившуюся 6 июля, выросли на 9 копеек и составили 47,62 руб. за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации. Стоимость литра бензина Аи-92 за неделю увеличилась также на 8 копеек и составила 43,33 руб. за литр.
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Бензин в России подорожал на 4–6 копеек

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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Политика

Кабмин поддержал проект о запрете иностранного гражданства для послов

Правительство России поддержало законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное и двойное гражданство.
RT на русском 00:34
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Политика

Эксперты назвали преимущества для России от противостояния США и Китая

Усиление противостояния КНР и США создает не только дополнительные риски для развития России и Китая, но и возможности для наращивания сотрудничества Москвы и Пекина в нескольких сферах.
РБК 00:00
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Армия и оружие

SEB понизил прогноз по рублю из-за угрозы новых санкций против РФ

Шведский банк SEB понизил прогноз по рублю после активизации разговоров о новых санкциях в отношении РФ, поводом для которых стала статья New York Times, в которой утверждалось, что российская разведка платила афганским боевикам за убийство американских военных.
Profinance.ru 01:18
Общество

В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы

Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 05 июля в 04:00
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
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Политика

Рэпер Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США

Американский рэпер, продюсер, дизайнер Канье Уэст заявил о своем намерении участвовать в выборах президента США в этом году.
Культуромания 05 июля в 08:09
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Религия

Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Газета.Ru вчера в 14:22
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Единоборства

Порье: Хочу провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым

Легковес UFC Дастин Порье выразил желание во второй раз провести бой с чемпионом дивизиона Хабибом Нурмагомедовым.
МонаВиста 02:08
Футбол

«Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к хавбеку «Гремио»

CT news вчера в 17:05
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
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Общество

На уральском прииске нашли коллекционные изумруды общей массой 4,8 кг

Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 килограмма добыли на Мариинском прииске в Свердловской области.
Российская газета 02:24
Происшествия

В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.
Российская газета 02:15
Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
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Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
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Общество

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
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Здоровье

Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации

Минздрав России утвердил временные рекомендации организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба министерства.
Коммерсантъ 01:54
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Кино

«Это абсолютное горе»: Том Хэнкс разочарован выходом фильма «Грейхаунд» на платформе Apple TV+

Выход фильма «Грейхаунд» на платформе Apple TV+ стал большим горем для исполнителя главной роли Тома Хэнкса.
Телепрограмма 02:36
Политика

В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку на территории страны приложения TikTok.
РБК 01:36
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
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Футбол

Чалов вошел в топ-10 бомбардиров ПФК ЦСКА в чемпионатах России

Российский форвард Фёдор Чалов вошел в десятку лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России.
Vprognoze.ru 02:58
Футбол

«Зенит» второй раз подряд стал чемпионом России

МР7.ру вчера в 00:28
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Авто

Производство электрокара Volkswagen ID.4 начнется в Эмдене в 2022 году

Как стало известно изданию speedme.ru, переоборудование завода «Эмден» для производства электромобилей уже началось, и с 2022 года с конвейера начнут сходить первые электромобили.
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru 05 июля в 11:14
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Происшествия

Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка

По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения.
Вести.Ru 02:02
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Единоборства

Петр Ян перед титульным боем с Жозе Алдо сдал три теста на коронавирус

Российский боец ММА Петр Ян рассказал о тестировании на коронавирус перед турниром UFC на «Бойцовском острове».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:35
Футбол

Луиз Адриану удалил из Instagram все фотографии с русской женой

Экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану удалил со своей страницы в Instagram все фотографии с русской женой Екатериной Дорожко.
Спорт-Экспресс вчера в 21:38
Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru вчера в 10:33
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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