Средние розничные цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю, закончившуюся 6 июля, выросли на 9 копеек и составили 47,62 руб. за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации. Стоимость литра бензина Аи-92 за неделю увеличилась также на 8 копеек и составила 43,33 руб. за литр.

Цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю выросли на 9 копеек

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