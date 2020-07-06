Энергетика
Rambler News ServiceЦены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю выросли на 9 копеек
Средние розничные цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю, закончившуюся 6 июля, выросли на 9 копеек и составили 47,62 руб. за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации. Стоимость литра бензина Аи-92 за неделю увеличилась также на 8 копеек и составила 43,33 руб. за литр.
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Политика
Комиссия СФ 15 июля представит доклад о вмешательстве в дела России
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании палаты 15 июля планирует представить ежегодный доклад о попытках иностранного вмешательства в дела России.
Известия 06:25
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Политика
Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем
В июне 2017 года Кузьмук заявил, что Ту-154, рухнувший в Черное море, был взорван изнутри.
Lenta.ru 10:37
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову в понедельник обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП в центре Москвы.
ТАСС 11:34
Политика
Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина
Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.
REGNUM 11:20
Спорт
Легкоатлет Волков работает над сменой спортивного гражданства
Обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом россиянин Матвей Волков работает над вопросами смены спортивного гражданства.
RT на русском 09:47
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой.
РИА Новости 07:43
Здоровье
В Китае и Монголии зафиксировали случаи заражения бубонной чумой
В Западной Монголии в регионе, который граничит с российской Республикой Алтай, выявили два случая заражения бубонной чумой.
BFM.ru 11:25
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, ворующих учетные записи Facebook
По данным экспертов, 25 приложений из Google Play, которые были загружены пользователями не менее 2,34 млн раз, содержали вирусы, направленные на похищение личных данных учетных записей Facebook.
NewInform 10:51
Киберспорт
Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube
Российская газета 10:11
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Шоу-бизнес
Ольга Бузова примирилась с сестрой и показала совместное фото
Стоит напомнить, что около года тому назад Ольга Бузова сильно поссорилась с сестрой сразу же после возвращения из Франции.
Актуальные Новости 03:34
Общество
В России за год снизился уровень крайней бедности
Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM 01:20
Общество
ЕСПЧ коммуницировал жалобу по делу об убийстве Немцова
Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу по делу об убийстве политика Бориса Немцова.
Эхо Москвы 11:51
Политика
Песков опроверг информацию о каких-либо ультиматумах Украине от России
В ходе общения с журналистами Пескова попросили прокомментировать высказывания ряда политиков, которые высказали мнения, что ДНР и ЛНР в ближайшее время могут быть включены в состав России.
Интерфакс - Россия 06:26
Киберспорт
Вышел дебютный тизер-трейлер Shadow Warrior 3
Независимое издательство Devolver Digital совместно со студией Flying Wild Hog представила тизер-трейлер продолжения серии экшенов от первого лица Shadow Warrior.
Чемпионат 11:25
Футбол
«Локомотив» интересуется защитником сборной Уругвая Гастоном Сильвой
Защитник «Индепендьенте» Гастон Сильва может продолжить карьеру в РПЛ.
Sports.ru 09:57
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
Общество
Правительство выделило почти 7,5 млрд руб. на выплаты медикам в июле
Правительство России выделило около 7,45 млрд руб. на выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
РБК вчера в 06:55
Общество
Зять Мишустина подал иск о защите чести и достоинства к Навальному
Предприниматель Александр Удодов (муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина) 3 июля подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному.
Коммерсантъ 11:14
Технологии
Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне
Evo-rus.com 01:39
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Общество
В Подмосковье приступили к разбору госпиталей в «Крокусе» и «Патриоте»
В Московской области начались работы по разбору временных госпиталей, развернутых в парке "Патриот" и выставочном центре "Крокус Экспо", сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания с министрами и главами муниципалитетов.
РИА Новости 07:57
Общество
Рошаль призвал жителей Москвы «не быть дураками» и носить маски
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах.
Известия 08:00
Общество
Средний возраст умерших от коронавируса назвали в Воронежской области
Число жертв приблизилось к шести десяткам. Областной департамент здравоохранения назвал средний возраст пациентов, умерших от коронавируса.
Блокнот Воронеж 12:03
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru вчера в 03:24
Шоу-бизнес
Басков снял себя без зубов с бутылкой водки
WomanHit.ru 11:09