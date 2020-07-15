Общество
КП - КрымЦены на бензин и дизтопливо в Крыму станут дешевле
Глава Крыма подчеркнул, что подорожание бензина и дизтоплива в регионе было вызвано повышением цен на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже в мае-июне на 27%. Кроме того, негативное влияние на цену оказывали трудности с доставкой топлива на полуостров.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 18:44, Ашберн
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз. Просто дети стали старше, и я могу с ними общаться напрямую.
GreatLove 17:05
Экономика
Сбербанк снизил до 10% минимальный первоначальный взнос по ипотеке
«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении.
РИАМО 14:47
Футбол
За сутки семье умершего футболиста Самохвалова собрали 10 млн рублей
Спорт день за днем 16:49
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25
Общество
Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
ТАСС 17:39
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Армия и оружие
Азербайджанские военные уничтожили полевой пункт управления ВС Армении
«В результате карательных мер, предпринятых против врага, точным огнем наших подразделений был уничтожен полевой пункт управления одного из подразделений вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении на сайте азербайджанского оборонного ведомства.
Инфо24 08:29
Футбол
«Порту» обыграл «Спортинг» и досрочно стал чемпионом Португалии
«Порту» выиграл у «Спортинга» в матче 32-го тура чемпионата Португалии.
Матч ТВ 18:26
Политика
Китай подверг критике США за позицию по Южно-Китайскому морю
Согласно опубликованному сообщению, Госдепартамент США «13 июля 2020 года выпустил заявление, которое игнорирует усилия Китая и стран АСЕАН ради мира и стабильности в Южно-Китайском море, намеренно искажает факты и международное право, включая Конвенцию ООН по морскому праву, раздувает ситуацию в регионе и пытается посеять раздор между Китаем и другими прибрежными странами».
Страна Советов on-line 12:18
Общество
Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля
Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 06:10
Шоу-бизнес
Опубликовано фото постройневшей экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой
Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева впервые за долгое время выложила в соцсети собственное фото.
Росбалт 08:48
Футбол
Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая
Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
Советский спорт 01:30
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии Юри Луйк назвал Россию врагом
Юри Луйк, являющийся главой Минобороны Эстонии, назвал Россию врагом.
Дни24 07:37
Футбол
Роналду остался один гол до рекорда
Напомним, что похожий рекорд на счету Эдина Джеко, которой отличился в трех из пяти лиг Европы, сыграв при этом на территории трех разных стран.
CT news 00:36
Политика
Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал.
РИА Новости 14:15
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском 14:56
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Яна Рудковская поссорились из-за сумок Louis Vuitton
В сети разыгрывают сумки от Louis Vuitton. В этом гиве приняли участие Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Рита Дакота и другие селебрити.
Srnsk вчера в 05:07
Здоровье
В «Единой России» предложили ряд мер по повышению доступности лекарств
Nashgorod.ru пишет, что партия выразила намерение предложить инициативы в сфере госзакупок медикаментов, что снизит стоимость контрактов и обеспечит доставку во все регионы России.
Муксун.fm 12:13
Футбол
Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR
Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском 11:47
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Космос
Астрономы обнаружили на небе гигантскую Стену Южного полюса
Астрономы обнаружили за сверхскоплением Ланиакея гигантскую нитевидную структуру, получившую название Стена Южного полюса, сообщается в статье в журнале Astrophysical Journal.
N+1 13 июля в 12:08
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК вчера в 13:36
Общество
Названы отличия современных школьников от советских
Российские специалисты провели большое исследование на тему отличия российских школьников от советских.
Телеканал 360° 03:34