Глава Крыма подчеркнул, что подорожание бензина и дизтоплива в регионе было вызвано повышением цен на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже в мае-июне на 27%. Кроме того, негативное влияние на цену оказывали трудности с доставкой топлива на полуостров.

Цены на бензин и дизтопливо в Крыму станут дешевле

Общество Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет. 39

Армия и оружие Азербайджанские военные уничтожили полевой пункт управления ВС Армении «В результате карательных мер, предпринятых против врага, точным огнем наших подразделений был уничтожен полевой пункт управления одного из подразделений вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении на сайте азербайджанского оборонного ведомства. 1

Политика Китай подверг критике США за позицию по Южно-Китайскому морю Согласно опубликованному сообщению, Госдепартамент США «13 июля 2020 года выпустил заявление, которое игнорирует усилия Китая и стран АСЕАН ради мира и стабильности в Южно-Китайском море, намеренно искажает факты и международное право, включая Конвенцию ООН по морскому праву, раздувает ситуацию в регионе и пытается посеять раздор между Китаем и другими прибрежными странами». 32

Шоу-бизнес Опубликовано фото постройневшей экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева впервые за долгое время выложила в соцсети собственное фото. 10

Футбол Роналду остался один гол до рекорда Напомним, что похожий рекорд на счету Эдина Джеко, которой отличился в трех из пяти лиг Европы, сыграв при этом на территории трех разных стран.

Политика Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал. 15

Политика В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. 146

Политика Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. 723

Футбол Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.

Политика Президент Польши оценил звонок российских пранкеров Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой. 758

Космос Астрономы обнаружили на небе гигантскую Стену Южного полюса Астрономы обнаружили за сверхскоплением Ланиакея гигантскую нитевидную структуру, получившую название Стена Южного полюса, сообщается в статье в журнале Astrophysical Journal. 23

Политика Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время. 171