Энергетика
ФАНЦены на бензин могут резко возрасти с 1 июля
Цены на бензин в России могут вырасти в июле, считает глава Независимого топливного союза Павел Баженов. Он отметил «фантастическую» ситуацию на топливном рынке страны, связанную с вмешательством регулятора.
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Происшествия
В Севастополе зараженный коронавирусом разгромил инфекционный бокс
В Севастополе пациент больницы, зараженный коронавирусом, разгромил инфекционный бокс.
Новый День 10:06
Происшествия
Адвокат сообщил, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за нецензурную брань, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьёв.
RT на русском 07:51
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания 02:14
Происшествия
Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель
Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
Общество
«Лента» открывает два новых супермаркета в Санкт-Петербурге
«Лента», одна из крупнейших розничных сетей России, сообщает об открытии двух новых супермаркетов в Санкт-Петербурге.
Shop And Mall 07:19
Шоу-бизнес
Ольга Бузова намекнула на беременность
Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
Paparazzi.ru 02:30
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Общество
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности полной блокировки мессенджера, а также активного сотрудничества власти и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
ТАСС 09:27
Политика
Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
Как рассказали эксперты издания "Аргументы и Факты", с 1 июля вступят в силу три самых знаковых изменения.
ПРАЙМ 02:08
Происшествия
Житель Москвы погиб при попытке повесить портрет Сталина
64-летний житель Москвы захотел облагородить свой подъезд портретом Иосифа Сталина. За это пенсионер поплатился жизнью.
Вести.Ru 10:12
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
РБК 02:00
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com вчера в 16:30
Политика
Стали известны новые детали телефонных разговоров Порошенко и Байдена
Стали известны новые детали телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Российская газета 08:54
Общество
Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России
Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.
Интерфакс 09:07
Происшествия
Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену
Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
ТАСС 07:38
Космос
Астрофизики нашли способ обнаружить инопланетные цивилизации
Профиль вчера в 09:21
Здоровье
В Волгограде двое медработников получат государственную награду
Врач и медсестра-анестезист, с первых дней работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, представлены к государственной награде.
СоцИнформБюро 10:09
Гаджеты
Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото
В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
The GEEK 03:33
Общество
Британские визовые центры в России возобновили работу
Визовые центры Великобритании в России поэтапно возобновляют свою работу и начинают выдачу паспортов.
Комсомольская правда 08:21
Общество
Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр
Российская газета 06:52
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Шоу-бизнес
Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми
Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 08:32
Футбол
Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА
REGNUM вчера в 10:30
Теннис
Джокович с семьей сдали тест на коронавирус
Первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Белград, где сдал тест на коронавирус, сообщает Sport Klub.
Газета.Ru 08:39
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27