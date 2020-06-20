Энергетика

ФАНФАНЦены на бензин могут резко возрасти с 1 июля

Цены на бензин в России могут вырасти в июле, считает глава Независимого топливного союза Павел Баженов. Он отметил «фантастическую» ситуацию на топливном рынке страны, связанную с вмешательством регулятора.
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Цена бензина резко выросла, несмотря на удешевление нефти: выясняем, как это возможно

НГСвчера в 23:00

Оптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15%

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Оптовая цена Аи-95 снижается на торгах на 1,15%

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Бензин снова подорожает?

Info-RM20 июня в 08:59

Почему бензин дорожает

Независимая газета20 июня в 08:36
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В Севастополе зараженный коронавирусом разгромил инфекционный бокс

В Севастополе пациент больницы, зараженный коронавирусом, разгромил инфекционный бокс.
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Происшествия

Адвокат сообщил, за что на Верзилова составили протокол

Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за нецензурную брань, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьёв.
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Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Культуромания 02:14
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Происшествия

Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель

Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
Общество

«Лента» открывает два новых супермаркета в Санкт-Петербурге

«Лента», одна из крупнейших розничных сетей России, сообщает об открытии двух новых супермаркетов в Санкт-Петербурге.
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Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
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Общество

В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram

Решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности полной блокировки мессенджера, а также активного сотрудничества власти и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
ТАСС 09:27
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Политика

Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений

Как рассказали эксперты издания "Аргументы и Факты", с 1 июля вступят в силу три самых знаковых изменения.
ПРАЙМ 02:08
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Происшествия

Житель Москвы погиб при попытке повесить портрет Сталина

64-летний житель Москвы захотел облагородить свой подъезд портретом Иосифа Сталина. За это пенсионер поплатился жизнью.
Вести.Ru 10:12
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Экономика

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
РБК 02:00
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Общество

Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР

Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com вчера в 16:30
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Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Lenta.ru 06:36
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Политика

Стали известны новые детали телефонных разговоров Порошенко и Байдена

Стали известны новые детали телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Российская газета 08:54
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Общество

Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России

Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.
Интерфакс 09:07
Происшествия

Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену

Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
ТАСС 07:38
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Космос

Астрофизики нашли способ обнаружить инопланетные цивилизации

Профиль вчера в 09:21
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Здоровье

В Волгограде двое медработников получат государственную награду

Врач и медсестра-анестезист, с первых дней работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, представлены к государственной награде.
СоцИнформБюро 10:09
Гаджеты

Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото

В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
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Общество

Британские визовые центры в России возобновили работу

Визовые центры Великобритании в России поэтапно возобновляют свою работу и начинают выдачу паспортов.
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Общество

Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр

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В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
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Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми

Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
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Футбол

Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА

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Джокович с семьей сдали тест на коронавирус

Первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Белград, где сдал тест на коронавирус, сообщает Sport Klub.
Газета.Ru 08:39
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Политика

Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери

Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
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Как работают Яндекс.Новости?
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