Энергетика

ФАНФАНЦены на бензин могут резко возрасти с 1 июля

Цены на бензин в России могут вырасти в июле, считает глава Независимого топливного союза Павел Баженов. Он отметил «фантастическую» ситуацию на топливном рынке страны, связанную с вмешательством регулятора.
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Оказался просто «ужас» — экономист о росте стоимости бензина в России

REGNUM08:14

Бес спроса

Российская газетавчера в 12:17

Запахло бензином

Известия01:00

Цена бензина резко выросла, несмотря на удешевление нефти: выясняем, как это возможно

НГСвчера в 23:00

Оптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15%

ТАСС07:33

Бензин снова подорожает?

Info-RM20 июня в 08:59

Почему бензин дорожает

Независимая газета20 июня в 08:36
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
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Здоровье

В Курганской области наградили двух медиков за борьбу с коронавирусом

Уральский меридиан 06:39
Происшествия

Вынесен приговор экс-замглавы МВД Красноярского края

В Красноярске вынесли приговор бывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Российская газета 06:49
8
Политика

Каждый третий житель Украины жалеет о распаде СССР, показал опрос

"Половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет", - говорится в публикации на сайте КМИС в понедельник.
РИА Новости 05:32
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Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
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Общество

Жители Уфы встали на колени у мэрии

ГлавУфа 07:04
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Коммерсантъ 05:38
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о проблемах сына со здоровьем

Недавно Оксана Самойлова рассказала о проблемах сына со здоровьем своим подписчикам в социальной сети Instagram.
HotGeo 04:54
19
Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
3
Общество

The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store

CyberSport.ru вчера в 07:19
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Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

РИА Новости 03:30
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Экономика

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

В банке ВТБ рассказали о собственной ипотечной программе для семей с детьми, ставка по ней составила 7,9%, что является самым низким уровнем в базовой линейке организации.
Эксперт Северо-Запад 05:56
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Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня 20 июня в 15:20
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Общество

Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС

Архив Службы безопасности Украины (СБУ) и Украинский институт национальной памяти (УИНП) рассекретили документы Чернобыльской АЭС.
Коммерсантъ 06:07
Общество

Уволился директор «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко

Александр Павлюченко руководил ООО «ЧелябГЭТ» с 2017 года. Сегодня стало известно о его отставке.
31 канал Челябинска 03:17
6
Политика

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
2,6K
Общество

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
2,1K
Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
1,6K
Происшествия

Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену

Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
Футбол

«Рубин» одержал волевую победу над «Уралом»

LiveSport.ru 20 июня в 08:59
Общество

На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо»

Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки.
Известия вчера в 00:34
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Общество

Прокурор нашла противоречия в показаниях бывшего зама Дмитрия Соколова

В Кировском районном суде Саратова продолжается процесс по делу бывшего министра экологии и природных ресурсов региона Дмитрия Соколова, обвиняемого в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.
Взгляд-инфо 08:11
Происшествия

Суд вынес приговор участникам организации «Сеть»

Вести.Ru 08:07
752
Происшествия

Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль

РИА Новости вчера в 22:53
1,2K
Происшествия

Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол

Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за то, что он выражался нецензурной бранью, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:11
386
Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
553
Шоу-бизнес

Джастин Бибер обратится в суд в ответ на обвинение в изнасиловании

Канадский певец Джастин Бибер категорически отверг обвинения в том, что в 2014 году он совершил насильственные действия в отношении девушки.
Газета.Ru 06:05
Кино

Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»

Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало» — приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск вчера в 12:04
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Политика

Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние

Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ вчера в 08:14
4,5K
Экономика

«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РИА Новости 04:39
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