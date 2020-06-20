Цены на бензин в России могут вырасти в июле, считает глава Независимого топливного союза Павел Баженов. Он отметил «фантастическую» ситуацию на топливном рынке страны, связанную с вмешательством регулятора.

Цены на бензин могут резко возрасти с 1 июля

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