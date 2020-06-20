Цена автомобильного бензина Аи-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи снизилась на 1,15% - до 56,54 тыс. руб. за тонну, сообщает ТАСС. При этом цена топлива продолжает оставаться выше предыдущего рекорда конца мая 2018 года.

Оптовая цена Аи-95 снижается на торгах на 1,15%

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