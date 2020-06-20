Энергетика
Парламентская газетаОптовая цена Аи-95 снижается на торгах на 1,15%
Цена автомобильного бензина Аи-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи снизилась на 1,15% - до 56,54 тыс. руб. за тонну, сообщает ТАСС. При этом цена топлива продолжает оставаться выше предыдущего рекорда конца мая 2018 года.
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Политика
Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа на встрече с Путиным
Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что опасался оставлять американского лидера Дональда Трампа тет-а-тет с российским коллегой Владимиром Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.
RT на русском 02:24
Происшествия
В Курской области задержан полицейский за шпионаж в пользу Украины
В Курской области сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела полиции Дмитрия Борзенкова по обвинению в шпионаже в пользу Украины, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Газета.Ru 06:51
Политика
Путин призвал брянских чиновников быть скромнее
Путин призвал брянских чиновников быть скромнее Накануне президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Брянский ворчун 01:53
Путешествия
Ростуризм: все популярные курорты в России будут открыты к началу июля
Все наиболее популярные туристические направления в России, закрытые из-за распространения коронавируса COVID-19, к началу июля возобновят прием гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
Коммерсантъ 07:47
Политика
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России постоянно меняется власть, происходит непрерывный процесс ротации.
Известия 07:03
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
Футбол
«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в матчах с «Эвертоном»
"Ливерпуль" продлил беспроигрышную серию в матчах с "Эвертоном".
Газета.Ru вчера в 21:58
Политика
Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
РИА Новости 05:28
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
РБК 02:00
Общество
Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
Общество
Прокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии
Прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии и штрафу 800 000 руб. по делу «Седьмой студии».
Ведомости 05:43
Общество
ФСБ рассекретила данные о пытках красноармейцев в Крыму в 1942 году
Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретила документы о расправе над 900 красноармейцами в Судаке, которых в 1942 году фашисты подвергли пыткам, а после расстреляли, передает «РИА Новости».
РБК 07:54
Общество
В Москве появится многоэтажка из дерева
В Москве появится многоэтажный дом, построенный из дерева. Его возведение планируют начать летом 2021 года.
Lenta.ru 08:15
Общество
Посольство подтвердило гибель российской блогерши на Бали
Посольство России в Индонезии выясняет обстоятельства гибели россиянки Анастасии Тропицель на острове Бали.
РБК 00:02
Кино
Вышел трейлер фильма «King’s Man: Начало»
News.ru 03:42
Автоспорт
На машинах Формулы 1 в Австрии будет изображена радуга
По ходу гоночного уик-энда в Австрии 3-5 июля команды и партнеры Формулы 1 поблагодарят ключевых сотрудников и отдельных лиц изображением радуги на машинах.
Autosport.com.ru 07:03
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
Транспорт
РЖД вернут на рельсы более 70 поездов дальнего следования
Государственная компания РЖД вернет более 70 поездов дальнего следования.
Общественная служба новостей 08:20
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин прибыл в понедельник, 22 июня, к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Известия 05:55
Здоровье
Некоторые поликлиники в Севастополе развернули регистратуру на улице
Некоторые поликлиники проводят диспетчеризацию пациентов на улице.
Новый Севастополь 04:54
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой осенью
Звезда российской эстрады Алла Пугачева в сентябре станет двоюродной бабушкой. О рождении ребенка публично рассказал ее племянник Влад.
Политическая Экспертиза 04:54
Общество
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе
Рабочая неделя с 22 июня будет сокращенной из-за проведения парада Победы в среду, 24 июня, напомнили в пресс-службе Роструда.
Коммерсантъ 04:02
Шоу-бизнес
Шнуров раскритиковал звезд, агитирующих за поправки в Конституцию
Znak.com 20 июня в 10:19
Происшествия
Российский волейболист напал на водителя в Москве
Российский волейболист Александр Кимеров напал на водителя каршеринга BelkaCar в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:13
Культура
Звезда «Сватов» Федор Добронравов объяснил свой уход из театра
Актер Федор Добронравов, "самый популярный артист Московского Академического театра Сатиры после Александра Ширвиндта", объяснил свой уход из его труппы, в которой состоял шестнадцать лет.
Российская газета вчера в 08:36
Общество
Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru вчера в 03:59
Гаджеты
Живые фото макетов iPhone 12 появились в сети
Сегодня в сети появились живые фотографии макетов грядущего смартфона, которыми поделился успешный информатор Сонни Диксон.
ВладТайм 07:57
Экономика
Частное богатство жителей России выросло в 16 раз за 20 лет
Москва, 22 июня 2020, 12:08 — REGNUM Жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз.
REGNUM 05:08
Общество
«Газпром» оставил без изменений сроки запуска «Северного потока – 2»
Российский энергетический холдинг «Газпром» по-прежнему ожидает запуска работы газопровода «Северный поток – 2» в конце 2020-го либо в начале 2021 года.
Известия 06:41