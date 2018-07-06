В Северо-Западном федеральном округе за прошедшую неделю средняя цена АИ-95 не изменилась и составила 46,18 рубля за литр. Средняя стоимость бензина марки АИ-92 по стране снизились на четыре копейки - до 43,04 рубля за литр, марки АИ-95 - на три копейки - до 46,10 рубля.

В России снизились цены на бензин

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