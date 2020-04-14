Коронавирус
ИнтерфаксЦены на бензин на заправках России начали снижаться
В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб. / л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб. / л.
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с чего всё началось
В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб./л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб./л. Стоимость летнего дизтоплива в среднем по стране составляют 49,96 руб./л.Интерфакс12:43
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