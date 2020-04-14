Коронавирус
ИнтерфаксЦены на бензин на заправках России начали снижаться
В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб./л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб./л. Стоимость летнего дизтоплива в среднем по стране составляют 49,96 руб./л.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 21:10, Ашберн
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости 06:24
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru 18:33
Наука
Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат
Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме.
Известия 18:07
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
Общество
Инфекционную больницу в Новой Москве строит поставщик бордюров для мэрии
По данным «Русской службы Би-би-си», возведением семи из двенадцати корпусов занимается компания «Крост» у которой столичные власти намерены закупить бетонные бордюры на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 14:02
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Общество
99-летний ветеран войны победил коронавирус в Бразилии
Ветеран Второй мировой войны в возрасте 99 лет стал самым пожилым человеком в Бразилии, которому удалось победить коронавирус.
РЕН ТВ 17:56
Гаджеты
Huawei Mate 20X 5G получил поддержку EMUI 10.1
Разработчики из компании Huawei начали распространять бета-версию прошивки EMUI 10.1 для смартфонов Mate 20X 5G.
Актуальные Новости 12:57
Общество
В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом
RT на русском 17:28
Общество
В Кузбассе ввели обязательную изоляцию для прибывающих в область
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2 ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
Известия 09:26
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru вчера в 20:29
Футбол
УЕФА пока не принял решение по поводу текущего сезона
Рабочая группа, в которую входят представители УЕФА, ЕСА и лиг Европы, пока ничего не решили по поводу прерванного из-за коронавируса футбольного сезона, сообщает РИА "Новости".
ProstoProSport 08:15
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
Экономика
Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий
Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14:15
Экономика
Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак о влиянии коронавируса на электроэнергетику
Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак о влиянии коронавируса на электроэнергетику Энергопотребление в России серьезно снижается по мере ужесточения карантинных мер.
Коммерсантъ 18:23
Киберспорт
RodjER об ALOHADANCE: «Токсик – это совершенно не про него»
Владимир RodjER Никогосян назвал Илью ALOHADANCE Коробкина нетоксичным человеком и очень хорошим тиммейтом.
CyberSport.ru 14:25
Здоровье
Американский врач оценил «профилактику» коронавируса алкоголем
Употребление алкоголя создаст дополнительную нагрузку на организм в случае заражения коронавирусом, заявил врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.
Известия 20:53
Общество
Кабмин приостановил ограничения на торговлю медицинскими масками
Документ от 3 апреля вводил ограничения в оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и перчатками, марлей, фильтрующими респираторами, в том числе устанавливал предельные наценки для каждого этапа реализации товаров.
Российская газета 06:19
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Общество
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
Космос
Свердловчане смогут увидеть Луну, Юпитер, Сатурн и Марс
ТагилСити.ру 12 апреля в 01:54
Культура
Константин Богомолов запустил онлайн-проект «Коронный выход»
Премьера нового проекта режиссера Константина Богомолова "Коронный выход" на видеосервисе Start состоялась во вторник вечером, сообщила пресс-служба платформы.
РИА Новости 12:06
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС 18:11