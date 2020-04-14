Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЦены на бензин на заправках России начали снижаться

В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб./л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб./л. Стоимость летнего дизтоплива в среднем по стране составляют 49,96 руб./л.
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В Татарстане подешевел бензин на 6—18 копеек

Реальное время12:59

Стоимость бензина на российских заправках стала снижаться

News.ru15:07

В России начали снижаться цены на бензин

Говорит Москва14:52

В некоторых регионах России начал дешеветь бензин

Ведомости14:24

Цены на бензин в России начали снижаться

Lenta.ru19:47

В Сибири и на Урале начал дешеветь бензин

Национальная служба новостей12:44

Цены на бензин на заправках России начали снижаться

Интерфакс12:43
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
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Здоровье

Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю

Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости 06:24
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Политика

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru 18:33
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Наука

Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат

Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме.
Известия 18:07
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Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
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Общество

Инфекционную больницу в Новой Москве строит поставщик бордюров для мэрии

По данным «Русской службы Би-би-си», возведением семи из двенадцати корпусов занимается компания «Крост» у которой столичные власти намерены закупить бетонные бордюры на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 14:02
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Общество

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях

Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции

Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
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Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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Общество

99-летний ветеран войны победил коронавирус в Бразилии

Ветеран Второй мировой войны в возрасте 99 лет стал самым пожилым человеком в Бразилии, которому удалось победить коронавирус.
РЕН ТВ 17:56
Гаджеты

Huawei Mate 20X 5G получил поддержку EMUI 10.1

Разработчики из компании Huawei начали распространять бета-версию прошивки EMUI 10.1 для смартфонов Mate 20X 5G.
Актуальные Новости 12:57
Общество

В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом

RT на русском 17:28
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Общество

В Кузбассе ввели обязательную изоляцию для прибывающих в область

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2 ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
Известия 09:26
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Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
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Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru вчера в 20:29
1,5K
Футбол

УЕФА пока не принял решение по поводу текущего сезона

Рабочая группа, в которую входят представители УЕФА, ЕСА и лиг Европы, пока ничего не решили по поводу прерванного из-за коронавируса футбольного сезона, сообщает РИА "Новости".
ProstoProSport 08:15
Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
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Экономика

Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий

Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14:15
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Экономика

Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак о влиянии коронавируса на электроэнергетику

Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак о влиянии коронавируса на электроэнергетику Энергопотребление в России серьезно снижается по мере ужесточения карантинных мер.
Коммерсантъ 18:23
Киберспорт

RodjER об ALOHADANCE: «Токсик – это совершенно не про него»

Владимир RodjER Никогосян назвал Илью ALOHADANCE Коробкина нетоксичным человеком и очень хорошим тиммейтом.
CyberSport.ru 14:25
Здоровье

Американский врач оценил «профилактику» коронавируса алкоголем

Употребление алкоголя создаст дополнительную нагрузку на организм в случае заражения коронавирусом, заявил врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.
Известия 20:53
Общество

Кабмин приостановил ограничения на торговлю медицинскими масками

Документ от 3 апреля вводил ограничения в оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и перчатками, марлей, фильтрующими респираторами, в том числе устанавливал предельные наценки для каждого этапа реализации товаров.
Российская газета 06:19
3,7K
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
1,7K
Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
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Космос

Свердловчане смогут увидеть Луну, Юпитер, Сатурн и Марс

ТагилСити.ру 12 апреля в 01:54
Культура

Большой театр продлит онлайн-трансляции спектаклей из золотого фонда

News.ru 07:12
Космос

Коронавирус отложил запуск 60 спутников SpaceX

Ридус 18:30
Культура

Константин Богомолов запустил онлайн-проект «Коронный выход»

Премьера нового проекта режиссера Константина Богомолова "Коронный выход" на видеосервисе Start состоялась во вторник вечером, сообщила пресс-служба платформы.
РИА Новости 12:06
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Экономика

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС 18:11
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