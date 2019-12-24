Энергетика
ИзвестияЦены на бензин в 2019 году показали минимальный рост за 11 лет
Цены на бензин в этом году показывают самый низкий рост за последние 11 лет, на дизельное топливо — за последние 10, подсчитали «Известия» на основании данных Росстата. Так, бензин с 1 января подорожал всего на 1,9%, впервые с 2016-го уступив общему уровню инфляции.
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Подорожание бензина в этом году может оказаться минимальным за последние 11 лет, а дизельного топлива — за последние 10, подсчитали «Известия» на основании данных Росстата. По информации службы на 16 декабря, цена бензина выросла с начала 2019 года на 1,9%, дизельного топлива — на 2,4%.Известия16:01
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