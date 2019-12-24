Подорожание бензина в этом году может оказаться минимальным за последние 11 лет, а дизельного топлива — за последние 10, подсчитали «Известия» на основании данных Росстата. По информации службы на 16 декабря, цена бензина выросла с начала 2019 года на 1,9%, дизельного топлива — на 2,4%.

с чего всё началось

Подорожание дизельного топлива показало самый низкий рост за последние 10 лет. Рост цен на бензин в России в период с начала 2019 года по 16 декабря составил 1,9%, что является минимальным показателем за последние 11 лет.

Рост цены на бензин в 2019 году стал минимальным за 11 лет

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