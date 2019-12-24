Подорожание бензина в этом году может оказаться минимальным за последние 11 лет, а дизельного топлива — за последние 10, подсчитали «Известия» на основании данных Росстата. По информации службы на 16 декабря, цена бензина выросла с начала 2019 года на 1,9%, дизельного топлива — на 2,4%.

с чего всё началось

Цены на бензин в этом году показывают самый низкий рост за последние 11 лет, на дизельное топливо — за последние 10, подсчитали «Известия» на основании данных Росстата. Так, бензин с 1 января подорожал всего на 1,9%, впервые с 2016-го уступив общему уровню инфляции.

Цены на бензин в 2019 году показали минимальный рост за 11 лет

Политика Сенаторы США установили условия снятия с России санкций Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию "В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.

Единоборства Кадыров не сомневается в победе над Емельяненко Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен выиграть бой у бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, передает РИА "Новости".

Кино Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы» Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.

Политика Строительство «Северного потока-2» завершено на 93% Официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что на сегодняшний день завершено строительства 93,5% газопровода "Северный поток-2".

Общество СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Общество Ургант оценил выступление спецназа перед школьниками в Златоусте Телеведущий Иван Ургант в своей программе на «Первом канале» оценил выступление спецназа ФСИН в Златоусте, которые показывали школьникам приемы разгона массовых акций протеста.

Общество Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.

Шоу-бизнес Роман с Семеном Слепаковым прокомментировала Светлана Ходченкова Журналист не смог удержаться и задал актрисе вопрос, который в последнее время волнует всех ее поклонников: он попросил ее прокомментировать слухи о ее романе с 40-летним шоуменом Семеном Слепаковым.