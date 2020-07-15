С 16 июля в Крыму будут на один рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек – на дизельное топливо. Это стало возможным благодаря договоренности правительства Республики Крым с нефтетрейдерами.

Симферополь, 16 июля 2020, 09:19 — REGNUM На один рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек на дизельное топливо в Республике Крым с 16 июля. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

В Крыму снизили цены на бензин и дизтопливо

Единоборства Российский боец Петр Ян вернулся в Екатеринбург с поясом чемпиона UFC Российский боец смешанного стиля Петр Ян в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) одолел бразильца Жозе Альдо. 1

Общество В Госдуму внесли проект о штрафах за отказ сайтов удалять информацию В Государственную думу внесли законопроект о штрафах до 4 млн рублей за отказ владельцев сайтов удалить информацию по требованию законов, следует из базы данных палаты.

Общество Путин усилил гарантии выплат работникам при ликвидации организаций В Трудовом кодексе РФ закрепляются гарантии на выплату выходного пособия и сохранение среднемесячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата сотрудников. 8

Авто На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada Несколько дней назад в паблике "AvtoVAZ News" в соцсети "ВКонтакте" появилась новость о том, что на автомобильном заводе ЗАЗ "восстановили" выпуск машин бренда Lada. 82

Космос Астрономы обнаружили на небе гигантскую Стену Южного полюса Астрономы обнаружили за сверхскоплением Ланиакея гигантскую нитевидную структуру, получившую название Стена Южного полюса, сообщается в статье в журнале Astrophysical Journal. 23

Общество Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу. 1,4K

Политика Трамп сменил руководителя предвыборного штаба за 3,5 месяца до выборов Президент США Дональд Трамп сменил главу своего предвыборного штаба за 3,5 месяца до выборов.

Общество Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук. 102

Политика В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. 588

Здоровье В Хакасии от коронавируса скончались еще три женщины Оперативный штаб официально подтвердил три новых случая смерти от коронавируса в Хакасии.