Общество
ИА КрыминформЦены на бензин в Крыму снизятся на 1 рубль с 16 июля
Ранее управление Федеральной антимонопольной службы по Крыму возбудило дело в отношении сети автозаправочных станций "ТЭС". В ведомстве подозревают сеть АЗС в установлении монопольно высоких цен. По данным Крымстата, до конца мая цена на бензин АИ-95 держалась в среднем на уровне 48,65 рублей.
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С 16 июля в Крыму будут на один рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек – на дизельное топливо. Это стало возможным благодаря договоренности правительства Республики Крым с нефтетрейдерами.
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