Ранее управление Федеральной антимонопольной службы по Крыму возбудило дело в отношении сети автозаправочных станций "ТЭС". В ведомстве подозревают сеть АЗС в установлении монопольно высоких цен. По данным Крымстата, до конца мая цена на бензин АИ-95 держалась в среднем на уровне 48,65 рублей.

Цены на бензин в Крыму снизятся на 1 рубль с 16 июля

Происшествия Предъявлено обвинение заместителю директора «Почты России» Замдиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергея Емельченкова 14 июля задержали в связи с подозрением в картельном сговоре. 549

Финансы Официальный курс евро на четверг вырос до 80,84 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 21,62 копейки — до 80,8392 рубля, курс доллара опустился на 32,77 копейки — до 70,7998 рубля, следует из данных Банка России.

Шоу-бизнес Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика. 16

Экономика Руководитель ФТС рассказал о влиянии кризиса на таможенные сборы Москва, 15 июля 2020, 14:11 — REGNUM Снижение товарооборота на фоне кризиса повлекло сокращение числа таможенных деклараций на 4,4%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. 1

Общество ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19 Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.

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Общество Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук. 41

Экономика Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса «Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина. 142

Авто Kia начала производить в России новую модель K5 Южнокорейская компания КИА наладила производство своих новых моделей К5 в России. Об этом сообщает официальный сайт «mymsk.onlin». 41

Общество В Москве задерживают участников шествия против поправок к Конституции В Москве полицейские начали задерживать участников стихийного шествия за отмену результатов голосования по поправкам к Конституции, сообщают «МБХ медиа» и телеканал «Дождь». 790

Происшествия Семья Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса Семья Джорджа Флойда, смерть которого от рук полицейских привела к массовым беспорядкам в США, предъявила иск властям Миннеаполиса, в котором произошел инцидент. 3

Культура Анонсирован комикс о Роршахе — его действие происходит после «Хранителей» DC анонсировали новую мини-серию комиксов о Роршахе от сценариста Тома Кинга («Бэтмен», «Мистер Чудо»), действие которой развернётся через 35 лет после финала «Хранителей» Алана Мура.

Культура Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс Как уточнили в пресс-службе, этот закон предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий. 2