В России за новогодние праздники выросли цены на топливо: в целом бензин подорожал на 0,1%, а дизель — на 0,2%. Такие данные приводит Росстат. Аналогичный рост цен на бензин был зафиксирован полгода назад, в период 23 по 29 июля 2019 года.

В России возобновился рост цен на бензин

Экономика Кудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей.

Политика Путин предложил Медведеву пост зампредседателя Совбеза Президент РФ Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Энергетика Лукашенко намерен покупать украинскую нефть На протяжении долгих лет Россия являлась основным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск получал черное золото по заниженным ценам.

Политика Путин анонсировал проект «Доступный интернет» Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.

Авто Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России Hyundai Creta стал самым продаваемым автомобилем сегмента SUV на российском рынке в 2019 году, выяснили эксперты аналитического агентства "Автостат".

Происшествия В «Москве-Сити» захватили заложника Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».

Гаджеты Названы пожирающие батарею смартфонов приложения В каталоге Google Play эксперты нашли 17 приложений с назойливой рекламой и пожирающих батарею смартфонов.

Общество Австралии потребуется не менее века для восстановления после пожаров Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров, которые продолжаются с осени прошлого года, сообщает сайт газеты The Sun.

Политика Зеленский рассказал о работе над новыми списками для обмена пленными На Украине идет работа по формированию новых списков для обмена пленными, сообщил президент страны Владимир Зеленский канцлеру Германии Ангеле Меркель в телефонном разговоре.

Авто Представлен новый внедорожник GMC Yukon К лету 2020 года на рынке США поступит в продажу новый внедорожник GMC Yukon.

Здоровье В новом учебном году категории «обучающиеся с ОВЗ» уже не будет В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.

Экономика РБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК.