Энергетика

Новая газетаНовая газетаВ России возобновился рост цен на бензин

В России за новогодние праздники выросли цены на топливо: в целом бензин подорожал на 0,1%, а дизель — на 0,2%. Такие данные приводит Росстат. Аналогичный рост цен на бензин был зафиксирован полгода назад, в период 23 по 29 июля 2019 года.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
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