Энергетика
Газета.RuЦены на бензин в России начали снижаться
В России на неделе с 5 по 12 апреля снизились цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. За этот период марка АИ-92 подешевела в восьми округах России.
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Комментарии
Происшествия
СК завершил расследование крушения Superjet в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 06:06
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
По словам Пескова, президент обратится к гражданам перед совещанием с членами правительства, которое начнется около 15:00 мск.
РБК 06:33
Авто
Россия планирует утроить производство легковых автомобилей
Программу «Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности России» анонсировал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Тарантас Ньюс 06:12
Происшествия
В Липецкой области выявили 11 новых заболевших коронавирусом
Всего с момента начала эпидемии в Липецкой области выявили 85 случаев заражения коронавирусом.
АиФ - Черноземье 04:47
Авто
Китайцам дадут деньги на покупку автомобилей
Одной из мер станет выдача гражданам субсидий на покупку автомобилей до 1,4 тыс. долларов, пишет CNN со ссылкой на представителей отрасли.
Автоновости дня 03:05
Здоровье
В Алтайском крае на коронавирус обследовано больше 10 тысяч человек
Из стационара уже выписали троих. На новую коронавирусную инфекцию обследовано 10 446 человек, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Вести Алтай вчера в 11:12
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Общество
В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве
Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным.
РИА Новости 05:49
Общество
Уткин вызвал Соловьева на батл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.
Газета.Ru 04:23
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Общество
Власти Москвы объяснили, в каких случаях аннулируют пропуска
Если сведения, которые указывают москвичи при оформлении цифрового пропуска, окажутся ложными, полученное разрешение на поездки по городу отзовут.
Российская газета вчера в 09:05
Экономика
В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом
Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
ИА Красная Весна вчера в 07:38
Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Кино
В Сети появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнева
Народные новости 02:36
Общество
В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение
С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
Происшествия
В Пермском крае рассказали о пациентах с коронавирусом
По данным краевого минздрава, в регионе на 15 апреля насчитывается 114 случаев заражения COVID-19, в том числе 19 пациентов выздоровели, трое скончались.
РИА Новости 04:37
Здоровье
Число погибших от коронавируса на Украине перевалило за 100 – Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 3764 случая коронавируса, 108 летальных, 143 пациента выздоровели.
Украина.ру 02:44
Политика
Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге.
РБК 01:11
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Президент России Владимир Путин заявил о ежедневно меняющейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране в ходе очередного совещания о мерах по борьбе с коронавирусом.
Арбуз 13 апреля в 09:06
Общество
Число заразившихся коронавирусом в РФ увеличилось на 3388 за сутки
По данным на 15 апреля, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 1774 новых случаев, в Московской области за сутки зафиксировано 272 случая заражения коронавирусом.
ФАН 03:43
Политика
Песков прокомментировал вопрос о гибкой цене на российский газ в ЕАЭС
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 апреля, во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил, что «при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов — подъёмным для потребителей».
REGNUM 06:19
Происшествия
В Липецке осудили семерых нарушителей режима самоизоляции
Суд в Липецке вынес предупреждения семи нарушителям режима самоизоляции, введенного по случаю борьбы с коронавирусом, сообщает в среду управление судебного департамента региона.
РИА Новости 03:16
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Происшествия
В Пензе умерла вторая пациентка с коронавирусом
Находившаяся две недели в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких 50-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в Пензе, это вторая жертва, сообщила в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 04:05
Общество
В Омске ужесточат наказания за нарушения режима самоизоляции
БУРКОВ подчеркнул, что если ранее власти штрафовали только нарушителей домашнего карантина (то есть, например, людей, вернувшихся из других стран), то теперь, когда омичи, вдохновленные потеплением, массово высыпали на улицу, по-видимому, придется ужесточить систему наказания в отношении людей, передвигающихся по городу без пропусков и экстренной причины.
Коммерческие Вести 01:32
Игры
Слухи: инсайдер показал модель Принца Персии из ремейка трилогии «Пески времени»
Согласно информации DenseEquation, Ubisoft представит ремейки всех трёх игр из трилогии «Пески времени» (не только Prince of Persia: The Sands of Time) в рамках собственной цифровой презентации.
3DNews 04:14
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26