с чего всё началось

В России на неделе с 5 по 12 апреля снизились цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. За этот период марка АИ-92 подешевела в восьми округах России.

Цены на бензин в России начали снижаться

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