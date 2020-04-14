Энергетика
RT на русскомВ России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в сообщении Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
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Глава Топливного союза объяснил снижение цен на бензин конкуренцией
Общественное телевидение России07:14
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Комментарии
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В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
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Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Технологии
«Яндекс» добавил «Еду» и «Лавку» на главную страницу своего приложения
Компания «Яндекс» обновила свое приложение и добавила на главную страницу иконки сервисов «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки», сообщает компания.
Sostav.ru 05:30
Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM 07:13
Происшествия
Житель Ульяновска оштрафован за фейк о коронавирусе
Житель Ульяновска привлечен к административной ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
ТАСС 05:35
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Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
Наука
В ядре Земли в течение миллиардов лет происходила «утечка» железа
Исследование говорит о том, что более тяжелые изотопы железа мигрируют к более низким температурам (в мантию), в то время как более легкие изотопы возвращаются обратно в ядро.
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Тульская пресса 03:33
Футбол
«Армавир» снялся с первенства ФНЛ
Президент «Армавира» Валентин Климко объявил о снятии клуба с первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
RT на русском 04:02
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Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
Российская газета 02:21
Наука
Ветераны, ведущие активную жизнь, падают чаще, но получают меньше повреждений, чем невоевавшие старики
Новое исследование, проведенное учеными из Университета Мичигана, сравнило риски нетравматичных падений и повреждений, связанных с потерей равновесия, среди ветеранов Вооруженных сил и их не служивших сверстников.
Naked Science 06:48
Космос
Ученые обнаружили огромную озоновую дыру над Северным полюсом
Крупнейшую за последнее время озоновую дыру над Северным полюсом, в три раза превышающую площадь Гренландии, зарегистрировали исследователи Европейского космического агентства (ЕКА), 11 апреля сообщает сайт «livescience».
ИА Красная Весна 12 апреля в 03:56
Экономика
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Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
Происшествия
В Липецкой области выявили еще 11 новых заболевших коронавирусом
По данным общей статистики, всего в регионе выявлено 85 случая заражения коронавирусом, выздоровели 15, сообщили в федеральном штабе по борьбе с коронавирусом.
Kursk.com 03:33
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Двойняшки Аллы Пугачевой растрогали маму до слез в день ее 71-летия
Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео, как их общие дети Гарри и Лиза поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения.
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Уткин вызвал Соловьева на батл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.
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В негативном сценарии ожидается рост на 6–10% за счет первого и четвертого кварталов года, в кризисном — 0–5% роста, с отрицательной динамикой некоторых рынков.
Коммерсантъ 05:15
Общество
Ведущий с «России-1» возглавит штаб по информированию о коронавирусе
Российский врач и телеведущий Александр Мясников станет официальным представителем информационного центра по отслеживанию ситуации с коронавирусом.
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Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
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Общество
Малый и средний бизнес Петербурга освободили от арендной платы
Депутаты законодательного собрания Петербурга в первом чтении приняли законопроект «Об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов».
Карповка 06:30
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
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В третьей части приквела «Фантастические твари» могут появиться два персонажа из оригинальной серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, сообщило The Independent.
Известия 13 апреля в 18:51
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45