с чего всё началось

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну. Таким образом, она обновила исторический максимум. С утра среды цена АИ-95 «премиум» возросла на 0,89 процента.

Политика Умер экс-глава Чувашии Игнатьев Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. По данным источника, он болел коронавирусом. 50

Политика Путин назвал причины Второй мировой войны О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре, когда отвечал на вопрос о резолюции Европарламента по случаю годовщины начала этого события. 881

Политика Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. 9,7K

Технологии Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений "Уязвимости, характерные именно для мобильных приложений, — возможность перебора телефонных номеров и превышения установленного лимита сообщений, — были найдены в 17 процентах и 14 процентах проектов соответственно", — заключили авторы отчета. 1

Происшествия В Петербурге от удара молнии погиб семилетний ребенок Семилетний ребенок погиб от удара молнии в четверг вечером в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. 7

Политика Венецианская комиссия 18 июня оценит поправки в российскую Конституцию Созданная при Совете Европы Венецианская комиссия вынесет 18 июня заключение в отношении проекта поправок в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ. 17

Шоу-бизнес Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес. 163

Кино Зои Кравиц назвала Роберта Паттинсона идеальным Бэтменом Исполнительница одной из главных женских ролей в новом «Бэтмене» Зои Кравиц дала интервью для подкаста Happy Sad Confused, в котором поделилась секретами со съемочной площадки.

Политика Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными. 560

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 146

Интернет Пользователи Google Chrome загрузили вредоносные расширения 32 млн раз Корпорация приняла меры после того, как платформа анализа трафика Awake Security сообщила о 32 млн выгрузок данных пользователей через шпионские расширения пишет Reuters.

Общество Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram «По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора. 1K