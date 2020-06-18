Энергетика
Жилищный вопрос. Нижегородская областьВ России резко подорожал бензин АИ-95
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну. Таким образом, она обновила исторический максимум. С утра среды цена АИ-95 «премиум» возросла на 0,89 процента.
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с чего всё началось
Стоимость бензина марки Аи-95 17 июня увеличилась на 0,87%, составив 56 751 рубль за тонну, следует из данных торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).Forbesвчера в 11:12
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РБК 12:26
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Канделаки осадила Собчак за комментарий про ее «70 килограммов»
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