Энергетика

Жилищный вопрос. Нижегородская областьЖилищный вопрос. Нижегородская областьВ России резко подорожал бензин АИ-95

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну. Таким образом, она обновила исторический максимум. С утра среды цена АИ-95 «премиум» возросла на 0,89 процента.
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с чего всё началось
Стоимость бензина марки Аи-95 17 июня увеличилась на 0,87%, составив 56 751 рубль за тонну, следует
 из данных торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
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