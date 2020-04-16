Энергетика
Rambler News ServiceЦена на бензин в России снижается третью неделю подряд
Средняя цена литра бензина в России за неделю с 6 по 12 апреля снизилась на 4 копейки и составила 44,88 рубля, средняя цена литра дизельного топлива сократилась на 7 копеек и составила 47,84 рубля, сообщает Росстат. Неделей ранее бензин подешевел на 1 копейку, дизельное топливо на 8 копеек.
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Точность зарегистрированных в России тестов на коронавирус оценивается в 95 %. Об этом рассказали в Росздравнадзоре.
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Тюмень, 17 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) находится на карантине в связи с заражением курсантов коронавирусом.
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Наука
Багажник на несколько дней задержал колонизацию трупа мясными мухами
Первыми на останки обычно прилетают мясные мухи Calliphora latifrons и Calliphora vomitoria — иногда спустя минуты после смерти.
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В МИДе назвали условие для диалога с США по гиперзвуковому оружию
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Известия 03:35
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Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области
В Кемеровской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией.
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Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
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Обнаружен необычный симптом коронавируса на ногах
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Вечерний курьер вчера в 03:00
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Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года
Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
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Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в пятницу.
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
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Путин объявил о переносе парада Победы
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