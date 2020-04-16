Средняя цена литра бензина в России за неделю с 6 по 12 апреля снизилась на 4 копейки и составила 44,88 рубля, средняя цена литра дизельного топлива сократилась на 7 копеек и составила 47,84 рубля, сообщает Росстат. Неделей ранее бензин подешевел на 1 копейку, дизельное топливо на 8 копеек.

Цена на бензин в России снижается третью неделю подряд

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