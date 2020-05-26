Энергетика
Финансовая газетаЦены на бензин в России снизились
Дизельное топливо подешевело на 0,4% по сравнению с мартом, на 0,1% относительно декабря, но подорожало на 2,8% по сравнению с апрелем прошлого года. Снижение потребительских цен на бензин в апреле наблюдалось в 55 субъектах Российской Федерации кроме автономных округов, входящих в состав областей.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российская газета 02:33
Политика
Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту
Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
Финансы
Банки ввезли в Россию рекордную сумму долларов
В начале весны на фоне эпидемии нового коронавируса и нестабильности финансовых рынков крупные отечественные банки поставили в Россию рекордную (за 6 последних лет) сумму долларовой наличности – $4,9 млрд.
Южный Федеральный вчера в 09:50
Здоровье
В Орске из-за коронавируса в обсерватор отправят 300 человек
Министр здравоохранения Татьяна Савинова рассказала, что сегодня будет принято решение отправлять контактных с сотрудниками завода в обсерватор.
Orengrad.ru вчера в 06:59
Происшествия
Подозреваемых в краже с банковских карт задержали в Петербурге
Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей.
REGNUM 01:02
Общество
В Саратове разрешили торговать нижним бельем и детской обувью
26 мая было подписано и опубликовано постановление №434-П. Оно вносит в список разрешенных для торговли товаров еще несколько единиц.
КП - Саратов 01:12
Общество
McDonald’s объявил о повышении зарплат сотрудникам в России
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s с 1 июня повысит оклады и почасовые ставки сотрудникам предприятий в России, сообщили в пресс-службе российского офиса компании.
Rambler News Service 03:26
Общество
Попова рассказала, как долго продлится масочный режим в России
Как отметил глава региона, люди с большой вероятностью могут подхватить вирус в общественных местах, поэтому в режиме, который подразумевает ношение масок и перчаток, приморцам придётся жить ещё долго.
Восток-Медиа 25 мая в 11:14
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Общество
Пес несколько месяцев прождал в больнице умершего от COVID-19 хозяина
В китайском городе Ухань пес местного жителя, который заразился коронавирусной инфекцией, а затем скончался, три месяца ждал своего хозяина в больнице.
Национальная служба новостей 00:26
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Армия и оружие
Новейшие кассетные бомбы «Дрель» начнут поставлять ВС РФ в 2022 году
Кассетная бомба "Дрель" предназначена для поражения пунктов управления, бронетанковой техники и наземных радиолокационных станций, сообщили представители предприятия-разработчика "Техмаш".
Слово и Дело 03:26
Наука
Коронавирус идеально адаптировался к организму человека
Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru вчера в 20:28
Происшествия
За сутки более 11 тыс. петербуржцев сдали анализы на коронавирус
О прибытии из другой страны на территорию России сообщили за сутки 38 человек.
REGNUM вчера в 03:09
Общество
С 1 июня в России начнут снимать ограничения с внутреннего туризма
С 1 июня Правительство системно и аккуратно начнёт снимать ограничения. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией.
Travel Russian News 25 мая в 10:44
Общество
В Москве от коронавируса вылечились ещё 5839 человек
RT на русском 02:39
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Шоу-бизнес
54-летняя Брук Шилдс показала фигуру в бикини
54-летняя Брук Шилдс показала фигуру в бикини Брук Шилдс не стесняется демонстрировать фигуру в купальнике.
Экспресс газета 03:26
Здоровье
Названы главные симптомы для вызова скорой при коронавирусе
Главный врач городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексей Бойков в эфире телеканала "Санкт-Петербург" назвал симптомы, при которых точно стоит вызывать скорую помощь.
Piter.tv 01:14
Здоровье
Режим самоизоляции могут снять в отдельных районах Пермского края
Минздрав Пермского края готовит план открытия стационаров. Снятие ограничений проходит в три этапа. Сейчас Прикамье на первом этапе.
Business Class (Пермь) 00:05
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Происшествия
В Екатеринбурге пропала школьница
Двенадцатилетняя девочка пропала в Екатеринбурге, полиция начала поиски, сообщает во вторник пресс-группа городского УМВД.
РИА Новости 03:08
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой
Родственники умершей певицы Юлии Началовой установили на ее могиле памятник из черного гранита.
Вечерняя Москва 25 мая в 04:40
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Общество
«Страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей оценили опрошенные россияне
Сотрудники Сбербанка провели в 37 российских городах, численность которых составляет больше 500 000 человек опрос, в котором попросили респондентов определить размер нужных им сбережений, которые могут понадобиться в период непредвиденных финансовых трудностей.
Live24 вчера в 14:28
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию могут назначить на начало июля
Источник агентства «Интерфакс», знакомый с ходом подготовки к голосованию сказал, что власти рассматривают в качестве возможных дат 1 и 8-е июля.
Эхо Москвы вчера в 11:32
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая.
Известия вчера в 10:47
Энергетика
Россия обошла Саудовскую Аравию по апрельским поставкам нефти в Китай
Российский экспорт нефти в Китай в апреле вырос на 17,7% в годовом выражении, а аналогичный показатель у поставщиков из Саудовской Аравии за тот же период упал на 18%, свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая, которые приводит агентство Reuters.
Газета.Ru вчера в 11:35