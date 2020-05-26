Цены производителей на бензин в прошлом месяце снизились в России на 22,4% по сравнению с мартом. Упали и потребительские цены – но только на 0,2% на бензин и на 0,4% - на дизель. Удешевение топлива отмечено почти во всех субъектах РФ, сообщает в среду РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата.

В России упали цены производителей на бензин

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